Kate Middleton marca distancia entre el príncipe George y la reina Camila, según sitio de noticias

La princesa de Gales cuida la exposición pública de su hijo mayor y prioriza su entorno familiar en medio de tensiones internas en la monarquía británica

Por O Globo / Brasil / GDA
Un reporte señala que Kate Middleton controla el vínculo entre el príncipe George y la reina Camila como parte de su preparación para la vida real.
