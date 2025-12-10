Kate Middleton intenta que Harry regrese al Reino Unido, pero el ‘acuerdo de paz’ no incluye a Meghan Markle

Kate Middleton busca que Harry regrese al Reino Unido por Navidad, pero el plan excluye a Meghan, según una revista británica.

La princesa Kate Middleton habría reactivado sus esfuerzos para lograr que el príncipe Harry regrese al Reino Unido, según reportó la revista británica OK! Magazine. Sin embargo, el supuesto plan de reconciliación familiar no incluiría a Meghan Markle, esposa del duque de Sussex.

De acuerdo con fuentes citadas por esa publicación, la princesa de Gales buscaría reconstruir la relación de Harry con su familia, especialmente con su padre, el rey Carlos III, y con su hermano, el príncipe William, pero sin la presencia de la duquesa de Sussex.

Harry y Meghan se casaron en mayo de 2018. En enero de 2020 anunciaron su salida como miembros activos de la familia real británica. Desde entonces, residen en Montecito, California, con sus hijos Archie, de seis años, y Lilibet, de cuatro años.

Desde su salida, la pareja ha criticado públicamente a la familia real. En 2021, durante una entrevista con Oprah Winfrey, Meghan dijo que Middleton la hizo llorar en una discusión previa a su boda. En su libro Spare, lanzado en enero de 2023, Harry relató que William lo empujó físicamente durante un enfrentamiento en el que llamó “grosera” a Meghan.

Según OK! Magazine, Middleton desea que Harry vuelva al Reino Unido durante las celebraciones de Navidad, considerada su época favorita del año. Se indicó que ella ha gestionado estas conversaciones de forma discreta y que espera que Harry tome la iniciativa.

Las fuentes también aseguraron que Middleton le habría sugerido a Harry viajar solo con sus hijos y sin Meghan, como señal de independencia y compromiso con la familia real. Además, habría insistido en que los niños deben conocer al rey, ya que este casi no ha compartido tiempo con sus nietos.

Hasta el momento, los portavoces oficiales de la familia real británica y del matrimonio de Harry y Meghan no han emitido declaraciones públicas sobre esta versión difundida por la revista.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.