Kate Middleton intenta que Harry regrese al Reino Unido, pero el ‘acuerdo de paz’ no incluye a Meghan Markle

Un supuesto acuerdo de paz impulsado por Kate Middleton abre la puerta al regreso de Harry, pero excluye a Meghan Markle. ¿Qué hay detrás?

Por O Globo / Brasil / GDA
Kate Middleton busca que Harry regrese al Reino Unido por Navidad, pero el plan excluye a Meghan, según una revista británica.
Kate Middleton busca que Harry regrese al Reino Unido por Navidad, pero el plan excluye a Meghan, según una revista británica. (CHRIS JACKSON/AFP)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

