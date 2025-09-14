Karol G tuvo su histórica e impensada presentación en El Vaticano: véala cantar con Bocelli

Karol G cantó 'Vivo por ella' con Andrea Bocelli en El Vaticano.

Quién sabe si alguna vez ella lo soñó; lo cierto es que Karol G presentándose en el Vaticano era un hecho impensado para la gran mayoría. Sin embargo, la artista colombiana sumó otro hito a su carrera, al presentarse en la Plaza de San Pedro, frente a miles de personas, este 13 de setiembre.

La artista fue parte del evento global Grace for the World en el Vaticano, el cual reunió a otras figuras importantes de la industria musical como Andrea Bocelli, Pharrell Williams, John Legend, Jennifer Hudson, Clipse, Teddy Swims, Jelly Roll y Angélique Kidjo.

A través de redes sociales, fanáticos de la artista han estado compartiendo algunos videos de su presentación en el Vaticano, donde fue vista entrando en compañía de su padre, Guillermo Giraldo.

Unos minutos después, en la grabación se puede ver a la cantante interpretando su éxito Mientras me curo del cora.

“Dame tiempo. Que no estoy en mi mejor momento. Pero yo mejoro de a poquitos, sí. Hoy estoy down, pero yo sé que mañana será más bonito”, canta la cafetera en el fragmento.

Karolg cantando mientras me curo del cora en el Vaticano reina que eres #Vatican #KarolG pic.twitter.com/K3SFAJjs8j — karolg (@JoseMan28427478) September 13, 2025

🚨 Karol G e Andrea Bocelli performando “Vivo Por Ella”. pic.twitter.com/JVLiorPCjK — Karol G Nation (@KarolGNation) September 13, 2025

Tras su aparición ante las cámaras, la emoción de los usuarios en las plataformas digitales no se hizo esperar, por lo que muchos de ellos expresaron su alegría con comentarios como: “Sos un orgullo reina. Tu voz transmite paz”.

“El orgullo que sentimos no nos cabe. Ojalá más corazones sigan sanando con esa canción”, escribió el miembro de una página de fans en X, haciendo referencia al show que dio la colombiana en el Vaticano.

Karol G cantó con Andrea Bocelli

En horas de la mañana, previo a la celebración del gran concierto de Grace for the World, la ‘Bichota’ fue vista en la Plaza de San Pedro junto al músico italiano Andrea Bocelli durante los ensayos.

Las imágenes fueron dadas a conocer en redes sociales, donde varios internautas expresaron su deseo de disfrutar de la primera presentación en vivo de los artistas.

Una petición que no tardó en hacerse realidad, ya que ambos interpretaron una de sus más recientes colaboraciones durante el show que se transmitió en varias plataformas.

Luciendo un vestido negro, Karol G apareció en el escenario junto a Bocelli, ataviado con un traje entero. Ambos entonaron el tema Vivo por ella, en la versión que tiene con la colombiana, y los elogios no tardaron en aparecer. Así fue que la ‘Bichota’, estrella de la música urbana, marcó otro hito en su carrera, provocando que terminando el show hasta llorara de la emoción.

“El momento más sublime de mi carrera lo tuve hoy”, dijo Karol G luego de su presentación en la Plaza de San Pedro.