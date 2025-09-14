Viva

Karol G tuvo su histórica e impensada presentación en El Vaticano: véala cantar con Bocelli

La artista urbana fue parte del evento global Grace for the World, que se llevó a cabo este 13 de setiembre

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria y El Tiempo / Colombia / GDA
Karol G
Karol G cantó 'Vivo por ella' con Andrea Bocelli en El Vaticano. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Karol GEl Vaticano
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.