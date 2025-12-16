Viva

Karol G impacta con cambio de look para el 2026 tras una temporada histórica en la música

La cantante colombiana compartió imágenes inéditas de su nueva apariencia mientras disfrutaba un descanso en familia tras un año de premios y reconocimientos

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Karol G mostró un cambio de look en redes sociales y reafirmó su etapa de renovación artística tras un año marcado por premios y estrenos audiovisuales.
Karol G mostró un cambio de look en redes sociales y reafirmó su etapa de renovación artística tras un año marcado por premios y estrenos audiovisuales. (Captura redes sociales/Captura redes sociales)







El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

