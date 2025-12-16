Karol G impacta con cambio de look para el 2026 tras una temporada histórica en la música

Karol G mostró un cambio de look en redes sociales y reafirmó su etapa de renovación artística tras un año marcado por premios y estrenos audiovisuales.

La cantante colombiana Karol G sorprendió a sus seguidores al publicar imágenes inéditas de su nuevo look en redes sociales. Las fotografías aparecieron en su cuenta oficial de Instagram. La artista también dejó ver parte de sus vacaciones en familia.

Durante el fin de semana, tras un periodo de menor actividad pública, la intérprete compartió varias imágenes en sus historias. Las publicaciones causaron una amplia reacción entre sus seguidores y se replicaron en distintas plataformas digitales.

Nuevo estilo de Karol G para el 2026

Karol G se posicionó como una de las artistas más escuchadas del año. La cantante recibió seis galardones en los Billboard Latin Music Awards. También obtuvo reconocimientos en los Latin Grammy por canción del año y mejor canción tropical.

La artista destacó por temas como Si antes te hubiera conocido. Su carrera también se caracterizó por looks que acompañaron cada etapa musical. En esta ocasión, decidió llevar el cabello corto. Mantuvo la misma tonalidad utilizada en su álbum Tropicoqueta.

En sus publicaciones, la cantante explicó que ella misma realizó el corte de cabello. El cambio ocurrió durante un descanso en la playa. La artista también comunicó que cumplía otro de sus sueños personales. Visitó un nuevo destino junto a su familia.

Karol G expresó en redes sociales que el cambio formó parte de una etapa de renovación personal. La cantante señaló en distintas ocasiones que los cambios representaron crecimiento personal y profesional.

Así fue el evento La Premiere de Karol G

El 7 de diciembre, la artista realizó una transmisión televisiva especial. El evento sirvió para presentar nuevas propuestas audiovisuales ligadas a sus proyectos musicales. También dio a conocer un documental basado en su álbum Tropicoqueta.

La producción tuvo una duración de 45 minutos. La cantante compartió previamente un mensaje en redes sociales para invitar a sus seguidores a disfrutar del estreno en compañía de sus seres cercanos.

El espectáculo inició con la canción Cuando me muera te olvido. Karol G apareció con un vestuario que llamó la atención del público. Luego mostró una faceta distinta con el tema Un gatito me llamó.

Durante la presentación interpretó otras canciones. Entre ellas figuraron Dile Luna, Coleccionando heridas, Latina Foreva, Papasito y Tu perfume.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.