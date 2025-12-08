Así fue ‘La Premiere’ de Karol G: estreno de videoclip y otras sorpresas del evento televisivo

El evento televisivo ‘La Premiere’ incluyó estrenos, colaboraciones y un documental con reflexiones de Karol G sobre su disco ‘Tropicoqueta’.

Karol G protagonizó el evento televisivo ‘La Premiere’, transmitido el 7 de diciembre a partir de las 4 p. m., donde estrenó videoclips, presentó un documental y compartió reflexiones personales sobre su más reciente álbum, Tropicoqueta.

La producción fue presentada por el conductor chileno Don Francisco, quien guio los distintos bloques del programa. La cantante explicó que la actividad fue pensada como un regalo para sus seguidores y como una excusa para “celebrar la vida” en esta época del año.

El evento inició con un documental y una presentación en vivo

La emisión comenzó con un documental inspirado en el disco, el cual se abrió con el tema Cuando me muera te olvido. Karol G apareció con un peinado llamativo, un vestuario brillante y una banda en vivo.

En el segundo segmento, interpretó Un gatito me llamó, en un entorno que reflejó una faceta más juguetona y con un vestuario más atrevido.

Uno de los momentos destacados llegó con No puedo vivir sin él, grabado en Cartagena. Allí, la artista explicó su conexión con el vallenato, al que definió como la forma en la que Colombia expresa emociones a través de cartas y poemas musicales.

El video de Latina Foreva se desarrolló en un escenario decorado con banderas de países latinoamericanos. Más adelante, interpretó Ese hombre es malo, con una estética basada en elementos tradicionales de México.

Durante Dile Luna, apareció junto a Eddy Lover con un vestuario brillante. En Coleccionando heridas, una de las canciones más reconocidas del disco, colaboró con Marco Antonio Solís en un videoclip cargado de simbolismo.

La versión en español de Papasito fue uno de los momentos más comentados en redes sociales, gracias a un video con estilo retro.

La pieza Tu perfume se grabó en el Pueblito Paisa, donde Karol G recibió muestras de cariño por parte de sus seguidores.

Luego, en FKN Movie, colaboró con Mariah Angeliq. La producción visual incluyó referencias al tema El Makinon, como un guiño a colaboraciones anteriores entre ambas artistas.

Finalmente, se mostró el videoclip de Tropicoqueta, el tema que da nombre al álbum, con una estética colorida y vibrante.

Ivonny, el personaje simbólico del proyecto

En medio del evento, Karol G interrumpió la secuencia de videos para agradecer el apoyo de sus fanáticos y explicar el significado de Ivonny, un alter ego que representa la fuerza interior. Según explicó, se trata de una luz que le recuerda a cada persona quién es, incluso en los momentos más difíciles.

El videoclip de Ivonny bonita, estrenado durante la transmisión, mostró a la artista encadenada, rompiendo sus ataduras y manipulando fuego en una representación visual de liberación.

