Viva

Así fue ‘La Premiere’ de Karol G: estreno de videoclip y otras sorpresas del evento televisivo

Karol G presentó nuevos videos, versiones inéditas y un documental de su álbum ‘Tropicoqueta’ durante el especial televisivo ‘La Premiere’

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
El evento televisivo ‘La Premiere’ incluyó estrenos, colaboraciones y un documental con reflexiones de Karol G sobre su disco ‘Tropicoqueta’.
El evento televisivo ‘La Premiere’ incluyó estrenos, colaboraciones y un documental con reflexiones de Karol G sobre su disco ‘Tropicoqueta’. (AFP/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCKarol GTropicoqueta
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.