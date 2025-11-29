Karol G eligió a este canal costarricense para importante lanzamiento global relacionado con su disco ‘Tropicoqueta’

Karol G describió el proyecto como un sueño personal orientado a reunir a las familias frente al televisor. Costa Rica lo disfrutará en un canal de cobertura nacional.

Karol G anunció la transmisión mundial de La Premiere, un especial televisivo en el que revela el universo visual de su álbum Tropicoqueta. La producción muestra imágenes inéditas del proyecto y el proceso creativo que sustentó el nuevo disco.

La artista presentó este especial como un evento familiar diseñado para reunir a las personas frente al televisor.

“La Premiere nace de un sueño personal… volver a ver a las familias reunidas, celebrando, sintiendo, bailando, todos juntos frente al TV en la sala de la casa como en los viejos tiempos", explicó la colombiana.

En Costa Rica la emisión estará a cargo de Teletica. La artista fue quien confirmó la transmisión del especial el 7 de diciembre a las 4 p. m.

Teletica fue el canal elegido en Costa Rica para la transmisión mundial del especial de Karol G. (Instagram)

Esta producción saldrá al aire en varios países. La lista incluye territorios de Latinoamérica, además de España y Estados Unidos.

“Un continente entero y hasta países de otros continentes se reúnen a la misma hora en simultáneo frente al TV y en el canal local de su propio país”, anunció La Bichota.

El anuncio generó expectativa entre sus seguidores. La producción se plantea como un lanzamiento visual que acompaña el nuevo ciclo artístico de Karol G.

“Arma tu combo y ponte de acuerdo en qué casa, snacks, outfit, mood… que esa noche tenemos una cita, una cita que nadie puede perderse”, finalizó la colombiana.