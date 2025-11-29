Viva

Karol G eligió a este canal costarricense para importante lanzamiento global relacionado con su disco ‘Tropicoqueta’

‘La Premiere’ de la colombiana se transmitirá en simultáneo en varios países el 7 de diciembre a las 4 p. m.

Por Fiorella Montoya
Karol G describió el proyecto como un sueño personal orientado a reunir a las familias frente al televisor. Costa Rica lo disfrutará en un canal de cobertura nacional. (Instagram)







Karol GTeletica
