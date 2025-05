Karol G estrenará documental en Netflix y una costarricense vivió la exclusiva premier

Mónica Zamora no imaginó bajar del auto y encontrarse con más de 300 fanáticos gritando frente a ella. Tampoco pensó que caminaría sobre una alfombra rosada rodeada de celebridades colombianas y mucho menos sospechó que sería una de las invitadas especiales a la premier del documental de Karol G , un evento exclusivo en Medellín con el sello de Netflix.

Ese instante, que podría parecer un sueño para millones de personas seguidoras de la cantante, ella lo vivió el pasado 2 de mayo.

Karol G, cuyo nombre real es Carolina Giraldo, presentó junto a Netflix el documental de su vida: Mañana fue muy bonito. El proyecto audiovisual se basa en el proceso creativo de su última gira internacional, con la que incluso llenó dos veces el Estadio Nacional de Costa Rica y hace un repaso por su vida, desde sus inicios.

Mónica Zamora, mánager de artistas costarricenses, fue invitada a la premier del documental de Karol G en Medellín. (Cortesía/Cortesía)

Esta fue la primera vez que la artista compartió oficialmente el documental, y lo hizo rodeada de familiares, amistades, influencers y figuras de la industria musical.

Zamora trabaja como representante de artistas costarricenses. Fue precisamente por su rol como mánager que experimentó esta vivencia. Karol G solo invitó a 250 personas, entre ellas estrellas del entretenimiento, del mundo digital y gente cercana a su entorno personal.

Mónica se encontraba en Colombia por la gira de una de las DJs que representa. El primer destino fue Bogotá. Luego viajaron a Medellín, donde ocurrió lo inesperado.

“Teníamos un show y fuimos a cenar antes con el dueño de las discotecas. Ya lo conocía desde 2022. Había personas de la industria y nos invitó”, explicó Zamora. La invitación oficial vino del reconocido comediante Juanpis González, quien también figuraba en la lista del evento. Lucas Vásquez, productor ejecutivo que ha trabajado con Karol G, también les extendió una cordial bienvenida.

En medio de la emoción surgió una duda inevitable: ¿Qué vestir para una noche tan especial? La entrada solo especificaba que el código era “coctel”. Zamora se maquillaba cuando llegó la encargada de marcas de Karol G y aprovechó para consultarle qué se esperaba en términos de etiqueta.

El documental 'Mañana fue muy bonito' se estrenará en Netflix el 8 de mayo. Muestra el inicio de Karol G y su recorrido hasta hacer una gira de estadios por América Latina. (Cortesía/Cortesía)

El evento organizado por Netflix tuvo dos entradas distintas: una para fanáticos y otra para invitadas especiales. Mónica pensó que mostrarían solo un fragmento del documental, pero terminó viendo la producción completa. La sala, decorada con luces, televisores con el rostro de Karol y llena de su música, vio desfilar a celebridades como Ryan Castro, Ovy on the Drums, Solei, actrices como Lina Tejeiro y varias creadoras de contenido.

Zamora comentó que ella y la DJ Ash, quien también viajó desde Costa Rica, probablemente fueron las únicas ticas en el lugar. Esa sensación de estar en medio de tantas figuras conocidas le resultó emocionante, pero ella prefiere no solicitarle fotografías a los otros artistas.

Uno de los momentos más memorables fue el discurso de Karol G antes de que comenzara la proyección. La cantante subió al escenario y, con una sinceridad conmovedora, habló de su recorrido personal, sus dificultades y su crecimiento.

“Fue súperlindo ver a esas personas que uno a veces ve inalcanzables o tan exitosas, y verlas ahí cerca, tan genuinas, hablando de su proceso, de cómo muchas cosas les costaron, así como a uno le cuestan. Entonces eso crea una empatía súperlinda”, comentó Mónica.

Karol G aprovechó para dejar un mensaje claro. Dijo que no se trataba solo de 250 personas en una sala, sino de inspirar a no quedarse en lo ordinario. Habló sobre la importancia de hacer ese esfuerzo extra que muchas personas no están dispuestas a asumir. Según Zamora, fue un discurso que motivó a todos los presentes.

“Habla mucho de eso, inspirar a las personas a no quedarse esperando a que llegue la oportunidad, sino de verdad salir por ella”, agregó.

Mónica Zamora pudo conversar con el padre y la hermana de Karol G durante la fiesta privada que se organizó luego del estreno del documental. (Cortesía/Cortesía)

Después del documental se realizó una fiesta privada. En ella, Mónica pudo conversar con el papá y una de las hermanas de Karol G. “El papá, súperquerido, muy lindo. Yo andaba con esta DJ y le dijo: ‘Me encanta tu flow’. Es un artista. Me contaron que en las fiestas de Karol él canta, forma parte del line up”, relató.

La familia de la cantante jugó un papel fundamental durante toda la velada. Zamora aseguró que Karol G encuentra apoyo en sus seres queridos cuando siente que pierde el rumbo. “Es muy lindo ver cómo hay papás y familiares que se unen a los sueños de sus hijos. Eso inspira muchísimo”, afirmó con entusiasmo.

Uno de los momentos más inesperados ocurrió cuando la propia Karol G decidió no ver el documental. Según Zamora, la cantante dijo que le daba mucha vergüenza verse a sí misma en pantalla, por lo que se retiró a la parte trasera de la sala mientras todas las invitadas lo observaban entre lágrimas.