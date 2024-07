Karol G transmitirá el último concierto de su gira ‘Mañana será bonito’ por YouTube

Karol G , la reconocida cantante colombiana que se presentó en la final de la Copa América 2024 para interpretar el himno nacional de su país, anunció en sus redes sociales que su último concierto de su gira Mañana será bonito se transmitirá por YouTube.

La artista compartió por medio de su perfil de Instagram un video y un amplio mensaje que dejó ver su nostalgia y tristeza por finalizar el encuentro con sus fanáticos sobre el escenario.

Después de más de un año viajando y cantando, reconoció que no es fácil despegarse de ese episodio de su vida. “Empecé muchas veces este mensaje y solo se me hace un nudo en la garganta que no me deja expresar los sentimientos encontrados que tengo por dentro”, inició en la publicación.

“Llegó el momento de cerrar un capítulo inolvidable en nuestras vidas. Este álbum, más que canciones, ha sido un viaje de superación, ganas, motivación y una curita para el alma”, agregó. “Cada estadio que pisamos vibró a la par de esas emociones tan lindas que cada uno de ustedes trajo y nosotros tuvimos la oportunidad de llenar miles de corazoncitos alrededor del mundo. Estamos cerca de tener el último concierto de este tour y sí, es difícil despedirse de algo que ha significado tanto para todos, pero el tiempo llegó y quiero que lo celebremos juntos”, puntualizó.

La última presentación de la gira se llevará a cabo el 23 de julio en el Estadio Santiago Bernabéu en Madrid, España, a las 9:30 p. m. hora local. Sin embargo, en Costa Rica se transmitirá a la 1:30 p. m. debido a la diferencia de horario y se podrá ver en tiempo real en la aplicación mencionada.

La famosa de 33 años confesó que lo quiso hacer de esa manera para que todos lo pudieran ver desde cualquier parte del mundo y así poder celebrar la gran despedida. Además, señaló a sus fanáticos que reunieran a sus familiares, conocidos y amigos para disfrutar del espectáculo.

Aunque la llamada “Bichota” no pudo estar presente en los encuentros previos de la Selección de Colombia hasta el pasado domingo 14 de julio, ni durante la presentación inaugural de su novio Feid el 20 de junio en la misma competencia, por medio de su cuenta de Instagram mostró su felicidad porque el paisa cumplió uno de sus sueños.

“¡Gracias por hacer parte de este viaje que sin mentir, me regaló los momentos más increíbles e inolvidables de mi vida! Los amo mucho y nos vemos el 23 de julio. Mañana será bonito por siempre”, finalizó Karol G en su posteo.

