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Karol G abrirá espacio para emprendimientos latinoamericanos en Coachella 2026: así funcionará el mercado impulsado por Bichota Records

La artista lidera un mercado latino en Coachella 2026 que busca visibilizar marcas emergentes sin costo de inscripción

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Karol G promoverá emprendimientos latinos en Coachella 2026 mediante un mercado que seleccionará marcas para exhibirse en abril. (FREDERIC J. BROWN/AFP)







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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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