Karol G abrirá espacio para emprendimientos latinoamericanos en Coachella 2026: así funcionará el mercado impulsado por Bichota Records

La cantante colombiana Karol G ampliará su impacto en Coachella 2026 con una iniciativa enfocada en el talento latinoamericano. La artista liderará un espacio comercial que buscará dar visibilidad a emprendimientos de la región dentro de uno de los festivales más influyentes del mundo.

El proyecto, llamado Flea Market by Bichota Records, se anunció el 18 de marzo en la cuenta oficial del sello en Instagram. El mercado se realizará el 12 y el 19 de abril en The Street Fair at College of the Desert, en Palm Desert, California. Estas fechas coinciden con las actividades paralelas del festival.

La propuesta surge tras la confirmación de Karol G como artista principal en setiembre de 2025. Este hecho marcó un hito en la industria. La cantante se convirtió en la primera mujer latina en encabezar el cartel del evento. Su presentación también está programada para el 12 y el 19 de abril.

Enfoque en identidad latina y propuesta cultural

El espacio está dirigido a marcas, diseñadores y emprendimientos latinoamericanos. La organización busca propuestas sólidas y diferenciadas. El objetivo es destacar productos que reflejen la identidad cultural de cada país.

Los criterios de selección incluyen capacidad de producción, formalidad del emprendimiento y cumplimiento de tiempos establecidos por Bichota Records. También se exige originalidad en el diseño y una producción mínima garantizada.

La participación será gratuita. El modelo de la feria se basará en la distribución de productos dentro del evento. La organización indicó que no trasladará a los emprendedores. Sí comercializará sus artículos en el festival bajo un esquema de compra y venta.

Categorías disponibles y proceso de selección

La iniciativa convierte la participación de Karol G en una plataforma cultural. El espacio busca proyectar el talento latinoamericano en un escenario global. La propuesta trasciende el espectáculo musical y abre oportunidades comerciales dentro del festival.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.