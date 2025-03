Karla Sofía Gascón genera polémica por comentario sobre ‘La sociedad de la nieve’: ‘Me acusarían de canibalismo’

La actriz española Karla Sofía Gascón protagoniza una nueva polémica, que surge a raíz de una publicación sobre La sociedad de la nieve, filme que retrata la tragedia de los Andes en 1972, cuando un equipo de rugby uruguayo quedó varado durante 72 días en las montañas.

Gascón compartió en sus historias un desafortunado comentario que se leía como: “Hoy me siento como en La Sociedad de la Nieve. No voy a decir que me apetece morder a alguien porque, tal y como están las cosas, me acusarían de canibalismo. Es lo único que falta”.

El desafortunado comentario coincide con el fallecimiento de uno de los sobrevivientes a la tragedia, Álvaro Mangino, quien a sus 71 años falleció por complicaciones de salud derivadas de la neumonía que padecía.

Al ser mal recibido por la comunidad digital, Gascón eliminó la publicación y al poco compartió una historia recordando la trágica muerte de su hermano, quien falleció mientras esquiaba cuando tan solo tenía 29 años de edad.

Con esta nueva historia, compartida en Instagram, Carla Sofía Gascón reemplazó el polémico comentario sobre "La Sociedad de la Nieve". (Instagram/Instagram)

En dicha publicación se lee: “Hoy me siento dichosa y bendecida. Aunque mi hermano murió esquiando, sigo admirando la montaña y la nieve, disfrutando de cada día y riéndome de mí misma, pero sobre todo de aquellos que odian a quienes vivimos nuestra vida sin hacer daño a los demás”.

Por su parte, este lunes 31 de marzo, la actriz hizo una crítica a los medios de comunicación por haber tomado su polémico tuit para hacer una noticia: “No importa lo que diga, siempre le van a buscar los tres pies al gato…”.