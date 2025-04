Karina Torres, famosa influencer trans, no puede creer lo que vivió en Costa Rica: ‘Me dieron ganas de llorar’

Karina Torres, influencer y estilista trans de México, ha causado fascinación con su peculiar y sincera forma de ser, así como por su buen humor y sus dichos sui géneris que ya han sido reconocidos hasta en la Real Academia Española de la Lengua.

Pero su éxito no se queda en la pantalla de los celulares de sus seguidores, sino que de un tiempo a la fecha, la creadora de contenido ha traspasado las fronteras aztecas para realizar presentaciones en varios países de la región. El último de estos fue en Costa Rica, la noche de este sábado 5 de abril.

Mientras Chayanne derretía a sus fanáticas en el Estadio Nacional y Shawn Mendes hacía lo suyo en el Parque Viva; Torres logró reunir a 1.500 personas en el Centro de Eventos de La Uruca. Allí dio un espectáculo que combinó la música, el baile y su interacción con el público.

Karina Torres habló de su visita a Costa Rica

La repercusión de este evento —que fue bastante considerable, teniendo en cuenta que era su primera visita al país y que competía con dos shows masivos— dejó a Karina impresionada y agradecida. Así lo demostró en una transmisión en vivo que realizó horas antes de abandonar suelo tico.

“Obviamente, este yo sé que para ustedes es así como que: ‘no, está bien’, pero para mí es algo así superguau (tener un público de 1.500). Porque en Guatemala también me fue así, hermana. En Guatemala también estuvo muy lleno, la gente bien eufórica, bien emocionada”, comentó la influencer.

“Me voy muy triste porque yo me quería quedar más tiempo, la neta. Pero ni modo, hermana, esto nada más fue de entrada por salida; me fue superbién. La gente superlinda, mucho apoyo de su parte, hermanas. Toda la gente aquí de Costa Rica me trató de maravilla. Hasta me dieron ganas hasta de llorar, hermana...me dieron hasta ganas de llorar”, añadió.