‘Nadaqueveriento, -a’: Cómo utilizar el neologismo que Karina Torres trajo a TikTok

Quien diga que en TikTok no se aprende nada, no ha prestado atención a la riqueza lingüística que nos han traído sus mejores influencers y figuras. Ciertamente hay otras maneras de expresar lo que “nadaqueveriento, nadaqueverienta” nos comunican, pero... ¿acaso hay alguna más precisa? Lo dudo.

Para nuestra dicha, la influencer y comediante trans Karina Torres popularizó este neologismo. Como suele ocurrir, los orígenes de la palabra se hunden en el misterio de la jerga popular: ha circulado por muchos años, esparciéndose como un contagio desde el humor mexicano hasta las redes sociales ticas, y así al resto de Latinoamérica.

Pero tal como reconoce formalmente la Academia Mexicana de la Lengua, la popularidad del concepto vino gracias a Torres, una de ‘Las Perdidas’ y amiga de Wendy Guevara, la célebre ganadora de La Casa de los Famosos cuyo triunfo desató fiestas callejeras en México y alto rating en Latinoamérica. Karina popularizó el término entre sus 1.4 millones de seguidores y la infinidad de TikToks, reels, memes y parodias que circulan en redes sociales.

LEA MÁS: Madonna comparte escenario con Wendy Guevara en su tercer concierto en México

Karina Torres es una comediante e influencer trans de 30 años, amiga de Wendy Guevara y recién graduada como estilista. (Karina Torres/Instagram de Karina Torres)

Ahora sí, en palabras de la Academia de la Lengua, ¿qué es ser “nadaqueveriento, -a”? Nos dice la dilecta institución en su sesquicentenario: “Es un adjetivo de uso coloquial y popular, que significa ‘inoportuno, irrelevante, inadecuado, sin relación’”.

Es decir, nadaqueverienta es la persona que no sabe que no es bienvenida, que no aporta mucho a las conversaciones o que, de algún modo, molesta o irrita a los presentes. También tiene connotaciones de persona presuntuosa, o “creída y juega de viva”, como diríamos en Costa Rica. En el ejemplo de la Academia Mexicana: “No invites a la fiesta al nadaqueveriento de Luis”.

El pobre Luis recibe así un insulto más de Karina Torres, cuya pirotecnia verbal sazona los más espontáneos tiktoks y reels que relatan su vida cotidiana, sus relaciones con sus amigas y las conversaciones con sus fans. Torres tiene 30 años y recién se graduó de estilista. Forma parte de una tropa de influencers que surgieron por su humor y pronto se popularizaron por su creatividad.

“Por los registros obtenidos en Google Trends, es posible afirmar que se trata de un neologismo de reciente creación, exclusivo de México”, dice la Academia. Sin embargo, como somos naciones hermanas, podemos aprovechar de la formalidad del reconocimiento de la bella y precisa palabra “nadaqueveriento, nadaqueverienta”.

LEA MÁS: Wendy Guevara goza de fama, pero admite que no siempre es un robot de felicidad