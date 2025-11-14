Karina Ramos dice que ‘la paraban cada dos pasos’ por el vestido que usó en los Latin Grammy (Fotos)

Karina Ramos lució en los Latin Grammy un vestido confeccionado por un diseñador costarricense.

Karina Ramos estuvo como invitada en la reciente gala de los premios Latin Grammy y, según afirmó, su vestido se robó miradas y fue elogiado enormemente durante todo el evento.

Tras su paso por la ceremonia de los galardones musicales, Ramos realizó una publicación en la que compartió varias fotografías y expresó su emoción por lo vivido mediante un extenso mensaje.

En el texto, la Miss Costa Rica 2014 destacó el vestido que utilizó, al que describió como soñado y fue realizado por el diseñador costarricense Kevin Rojas. Según explicó, la prenda es un homenaje a la “música latina”.

“Cada dos pasos me paraba alguien a decirme algo bonito sobre el vestido. ¡Gracias a todos por sus mensajitos lindos! Espero seguir haciéndolos sentir orgullosos en cada proyecto y cada paso que doy", escribió la modelo.

“¡Sueñen grande y exageren! Pero trabajen duro, prepárense, esfuércense en mejorar cada día para que la suerte los encuentre trabajando”, agregó.

Karina Ramos estuvo en los Latin Grammy

La entrega de los premios Latin Grammy tuvo lugar este jueves 13 de noviembre, en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada.

Debi Nova, cantante costarricense, estaba nominada a uno de los gramófonos latinos y aunque no consiguió el galardón, brilló en la ceremonia, pues la organización la eligió para entregar tres premios.

Además de ella, el compositor tico Marvin Camacho y la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica, estaban nominados. Sin embargo, tampoco lograron triunfar en la categoría mejor composición clásica contemporánea.