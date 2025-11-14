Viva

Karina Ramos dice que ‘la paraban cada dos pasos’ por el vestido que usó en los Latin Grammy (Fotos)

La Miss Costa Rica 2014 estuvo de invitada en la reciente ceremonia de los gramófonos latinos

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Karina Ramos
Karina Ramos lució en los Latin Grammy un vestido confeccionado por un diseñador costarricense. (Instagram/Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.