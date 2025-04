Justin Bieber sufre la muerte de un ser querido: ‘Tengo muchas ganas de volver a verte en el cielo

En medio de los rumores y las preocupaciones por el estado de salud física y mental del cantante canadiense Justin Bieber, la vida le dio un inesperado golpe con la muerte de uno de sus familiares más queridos.

El intérprete de Sorry hizo una publicación en sus redes sociales con una fotografía en la que se ve de niño acompañado por esta persona especial. En el posteo utilizó palabras de amor y agradecimiento.

El dolor del canadiense es por la pérdida de su abuelo Bruce Dale. “Tengo muchas ganas de volver a verte pronto en el cielo (...) Hasta entonces, sé que me estás mirando. (...) Te echaré de menos. Me dolerá y me sentaré y recordaré todos los momentos maravillosos que hemos pasado”, escribió el artista.

Además de estas palabras cargadas de sentimiento, Bieber aprovechó también para recordar momentos curiosos y felices al lado de su abuelo, como cuando iban juntos a los partidos de hockey y el señor gastaba todo su dinero en dulces para su nieto.

Justin Bieber publicó esta dulce foto para recordar a su abuelo Bruce Dale. (Instagram Justin Bieber)

