Justin Bieber aparece en Coachella y preocupa a sus fans: conozca aquí el motivo

Justin Bieber estuvo presente en Coachella, festival que se lleva a cabo en el Empire Polo Club en Indio, California, y disfrutó del espectáculo en compañía de sus amigos. Sin embargo, su aparición dejó a miles de fans preocupados por su actitud durante el concierto.

Justin Bieber con un fan en el festival de Coachella. La fotografía la subió el artista a su cuenta de Instagram. (Instagram/Instagram)

Durante la presentación de Kendrick Lamar se viralizó un clip en las distintas plataformas digitales, donde se aprecia a Bieber sin camiseta, encorvado y un poco desorientado bailando al ritmo de Not Like Us.

Estas actitudes incrementan los rumores de un posible abuso de sustancias por parte del artista, quien se ha mantenido alejado de ojo público desde su diagnóstico del síndrome de Ramsay Hunt, que le impidió completar su gira Justice World Tour en el 2023.

En otros clips se observa a Bieber con lo que en apariencia sería un cigarro de marihuana, desatando una ola de comentarios que aseguran que el artista necesita ayuda y comparan su situación con la de artistas como Amy Winehouse o Britney Spears.

Comentarios en redes sociales posterior a que se viralizaran clips de Justin Bieber en el festival Coachella. (Tiktok)

Posterior a su aparición en Coachella, Bieber compartió en su cuenta oficial de Instagram una fotografía de su hijo con la modelo y empresaria Hailey Baldwin. En la imagen, Jack Blues juega con una bola de basquetbol y hasta el momento acumula 44.000 comentarios en la plataforma.

Su última presentación en vivo fue en febrero de 2024 y su último álbum Justice fue lanzado en marzo de 2021; desde entonces ha estado inactivo.