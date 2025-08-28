Viva

Julieta Venegas regresa a Costa Rica: Estos son los detalles de su concierto

El show será apto para mayores de 15 años acompañados de un adulto

Por Fiorella Montoya

La cantautora mexicana Julieta Venegas volverá a Costa Rica el miércoles 19 de noviembre con un concierto en el Palacio de los Deportes, en Heredia. La presentación comenzará a las 8 p. m. y será apta para mayores de 15 años en compañía de un adulto.








