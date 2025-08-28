Julieta Venegas regresa a Costa Rica: Estos son los detalles de su concierto

La cantautora mexicana Julieta Venegas volverá a Costa Rica el miércoles 19 de noviembre con un concierto en el Palacio de los Deportes, en Heredia. La presentación comenzará a las 8 p. m. y será apta para mayores de 15 años en compañía de un adulto.

Las entradas estarán disponibles a partir del miércoles 3 de setiembre, a las 7 p. m., por medio de la plataforma tickt.live . Los precios van desde los $74 hasta los $149, según la ubicación en el recinto.

Venegas presentará un espectáculo íntimo y cargado de emociones, con una selección de sus grandes éxitos y temas recientes. El escenario del Palacio de los Deportes se convertirá en el marco de una velada especial para sus seguidores costarricenses.

Julieta Venegas se presentará en el Palacio de los Deportes, en Heredia, el 19 de noviembre. (Jorge Navarro para La Nación)

Con una trayectoria internacional de más de dos décadas, la artista ha recibido premios Grammy y Grammy Latinos. Su estilo combina sensibilidad, poesía y una fuerza interpretativa que la ha consolidado como referente de la música en español.

La última visita de Venegas al país fue en 2024, cuando formó parte de la programación del Festival Picnic . En esa ocasión convocó a un amplio público que coreó cada una de sus canciones.

Entre los temas que podrían sonar en el repertorio destacan Me voy, Limón y sal, Eres para mí, Lo siento BB: y otros más que han marcado generaciones.