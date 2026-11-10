Juicio de Majo Ulate y Mauricio Hoffmann contra Diego Bravo: en este día y a esta hora se dictará sentencia

Tras varias semanas de debates, el juicio que entablaron Majo Ulate y Mauricio Hoffmann en contra del creador de contenido Diego Bravo, por fin llegará a su fin cuando los jueces dicten la sentencia del caso.

Este martes 10 de noviembre los involucrados volvieron a verse en los tribunales de Goicoechea, donde se han realizado las audiencias. En la de esta tarde, Randall Céspedes, abogado de Bravo, dio a conocer sus conclusiones; entre ellas, cuestionó las pruebas técnicas presentadas por la pareja y abordó también el tema del daño moral relacionado con el apodo de “añeja”.

En la audiencia previa, los abogados de Ulate y Hoffmann tuvieron su participación y solicitaron una “pena máxima” para 15 presuntos delitos de difamación, lo que correspondería a 180 días de multa, además de ¢10 millones por concepto de daño moral e intereses, indexación y el pago de las costas correspondientes.

En la audiencia de este martes del juicio de Majo Ulate y Mauricio Hoffmann contra Diego Bravo, el abogado del creador de contenido expuso sus conclusiones. (Rafael Pacheco)

Una vez que el tribunal haya escuchado la totalidad de las conclusiones, los jueces deliberarán.

La fecha y hora para la audiencia donde se dictará la sentencia quedaron pactadas para este miércoles 11 de noviembre, a las 9 a. m.