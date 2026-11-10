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Juicio de Majo Ulate y Mauricio Hoffmann contra Diego Bravo: en este día y a esta hora se dictará sentencia

Desde hace varias semanas la pareja enfrenta al creador de contenido en una demanda por delitos contra el honor, entre ellos difamación e injurias

Juicio de Majo Ulate y Mauricio Hoffmann contra el creador de contenido Diego Bravo
10/11/2026 Tribunales de Justicia de Goicoechea. Juicio entre Majo Ulate y Mauricio Hoffmann contra el creador de contenido Diego Bravo, por presunta difamación, en la recta final. Foto: Rafael Pacheco Granados Rafael Pacheco Granados

Fiorella Montoya y Jessica Rojas Ch.