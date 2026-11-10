Juicio de Majo Ulate y Mauricio Hoffmann contra Diego Bravo: en este día y a esta hora se dictará sentencia

Tras varias semanas de debates, el juicio que entablaron Majo Ulate y Mauricio Hoffmann en contra del creador de contenido Diego Bravo, por fin llegará a su fin cuando los jueces dicten la sentencia del caso.
Este martes 10 de noviembre los involucrados volvieron a verse en los tribunales de Goicoechea, donde se han realizado las audiencias. En la de esta tarde, Randall Céspedes, abogado de Bravo, dio a conocer sus conclusiones; entre ellas, cuestionó las pruebas técnicas presentadas por la pareja y abordó también el tema del daño moral relacionado con el apodo de “añeja”.
En la audiencia previa, los abogados de Ulate y Hoffmann tuvieron su participación y solicitaron una “pena máxima” para 15 presuntos delitos de difamación, lo que correspondería a 180 días de multa, además de ¢10 millones por concepto de daño moral e intereses, indexación y el pago de las costas correspondientes.
Una vez que el tribunal haya escuchado la totalidad de las conclusiones, los jueces deliberarán.
La fecha y hora para la audiencia donde se dictará la sentencia quedaron pactadas para este miércoles 11 de noviembre, a las 9 a. m.