Juanpa Zurita grabó serie en Costa Rica con Lele Pons: Vea cómo muestra el ‘pura vida’ en Disney+

Juanpa Zurita y Lele Pons exploraron Costa Rica en una serie de Disney+, mostrando la naturaleza del país y el espíritu “Pura vida”.

El creador de contenido Juanpa Zurita incluyó a Costa Rica como una de las paradas centrales en La peor vuelta al mundo, la serie de Disney+ que muestra su intento por recorrer el planeta antes de cumplir 30 años.

La producción cuenta con ocho episodios y se estrenó completa en la plataforma de streaming. El proyecto combina aventura, humor y reflexión, en un viaje que es tanto geográfico como personal.

Zurita realizó la travesía junto al estadounidense Matt Guthmiller, quien a los 19 años obtuvo un récord Guinness por volar solo alrededor del mundo. El contraste entre ambos es parte del atractivo: uno es meticuloso y obsesivo con la planificación, mientras que el otro prefiere improvisar.

El recorrido abarca ocho países y cuatro continentes: Estados Unidos, Cuba, Costa Rica, Islandia, Marruecos, Rumania, Vietnam y Japón. En cada destino, los acompañan invitados especiales como Lele Pons, Facundo, Chingu Amiga, Daniel Sosa, Jair Sánchez, Esen Alva, Azuara Harold y Daniel Rodrice.

El último video publicado por el influencer mexicano da pistas de lo que vivieron en Costa Rica. Zurita y su equipo capturaron la exuberancia natural del país con imágenes de cavernas, lagos, animales y paisajes tropicales.

El capítulo en el país se llama Perdidos en Costa Rica y tiene una duración de 34 minutos, ya disponible en Disney+.

Lele Pons fue la artista invitada en la experiencia de nuestro país y en uno de los clips bromea diciendo: “¿Por qué hice esto? Podría estar en mi casa”, mientras Zurita grita “¡Pura vida!”.

Las escenas incluyen a Lele piloteando un helicóptero, exploraciones en la selva, avistamientos de monos y cocodrilos y desafíos con los insectos que viven en la naturaleza.

El promocional del video, además, cuenta con comentarios de costarricenses agradecidos por la positiva visualización de Costa Rica como destino turístico.

A lo largo de la serie, Zurita enfrenta situaciones extremas y caóticas que mezclan adrenalina y comedia. Desde lanzarse de la torre más alta de Estados Unidos hasta practicar sumo en Japón o recorrer desiertos en camello, el influencer busca probar sus límites y mostrar la diversidad cultural de cada país.

Con La peor vuelta al mundo, el creador mexicano se aleja del contenido tradicional de las redes sociales para ofrecer una experiencia que combina humor, riesgo y autodescubrimiento. En Costa Rica, encontró una de las aventuras más memorables de su travesía.