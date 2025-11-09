Viva

Juanpa Zurita grabó serie en Costa Rica con Lele Pons: Vea cómo muestra el ‘pura vida’ en Disney+

El viaje del influencer mexicano incluyó ocho países, entre ellos Costa Rica, que destacó por sus paisajes y actividades de aventura.

Por Fiorella Montoya
Juanpa Zurita y Lele Pons exploraron Costa Rica en su serie de Disney+, mostrando naturaleza, adrenalina y el espíritu “Pura vida”.
Juanpa Zurita y Lele Pons exploraron Costa Rica en una serie de Disney+, mostrando la naturaleza del país y el espíritu “Pura vida”. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







