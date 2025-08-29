Viva

Joven costarricense perdió a su madre hace dos meses y ahora estrena obra inspirada en fuerte frase que ella le dijo

‘Pero yo ya no soy yo’ es un montaje surrealista que fusiona el ‘Romancero gitano’ de García Lorca con testimonios actuales sobre cómo es vivir una pérdida

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Pero yo ya no soy yo
La obra de teatro 'Pero yo ya no soy yo' es el nuevo estreno de la compañía Teatro Universitario de la UCR. (Gloriana Pacheco/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Federico García LorcaPero yo ya no soy yoTeatro Universitario
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.