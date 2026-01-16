Joven tica pidió insólita oferta en Uber Eats, pero corrió con la peor suerte: ‘Creí que me clonaron la tarjeta’

Esta fue la inusual oferta de McDonald's que apareció en Uber Eats Costa Rica el 5 de enero.

Una joven costarricense corrió la peor de las suertes cuando quiso aprovechar a lo grande una insólita promoción de McDonald’s que se ofreció en la plataforma de Uber Eats hace unos días.

Todo sucedió el pasado 5 de enero, cuando cerca de las 6 p. m., apareció en la plataforma un combo de gran tamaño y variedad con un descuento del 79%.

El combo incluía ocho hamburguesas con queso, tres papas medianas y tres bebidas medianas, por un precio original de ¢18.270. No obstante, con el descuento aplicado, todos esos productos se podían adquirir por un total de ¢3.750.

El insólito descuento se viralizó en redes sociales y muchos aprovecharon la oferta. La joven fue una de las tantas personas que quiso aprovechar el bajo precio, y al encontrarse con sus amigos, decidió pedir tres de estas promociones.

Según afirmó, el total de su pedido, contando los costos de envío y servicio, era de aproximadamente ¢13.000. No obstante; al revisar su cuenta bancaria, la tica se percató que le rebajaron ¢57.074.

“Yo me asusté porque no había pedido algo de ¢57.000. Jamás pensé que había sido mi pedido, creí que me habían clonado la tarjeta. Me clonaron la tarjeta y pidieron en Uber Eats, eso fue lo que pensé”, narró.

Desesperada por lo sucedido, intentó frenar su pedido y hasta pidió a la repartidora que hablara con la encargada del restaurante.

“La muchacha fue superlinda, intentó ayudarme. Dice que habló con la gerente, que la gerente estaba tratando de hacer algo, pero al final no pudo hacer nada”, relató la joven.

Para su fortuna, lo insólito de la oferta la hizo tomar varios pantallazos a su orden, por lo que tenía las pruebas para constatar que el precio cambió. Días después de su video, que ya acumula más de 134.000 reproducciones, dio una actualización en la que detalló que pudo obtener su reembolso sin problemas.

Tan solo un par de horas después, el descuento cambió de un 79% a un 40%. Uber Costa Rica, ante consulta de este diario, declinó referirse al caso y responder si se trató de un error.