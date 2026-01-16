Viva

Joven tica pidió insólita oferta en Uber Eats, pero corrió con la peor suerte: ‘Creí que me clonaron la tarjeta’

La costarricense compartió su curiosa historia a través de un video en redes sociales

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Uber Eats
Esta fue la inusual oferta de McDonald's que apareció en Uber Eats Costa Rica el 5 de enero. (X (antes Twitter))







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Uber EatsUber Eats Costa RicaMcDonalds Costa Rica
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.