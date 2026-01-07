Insólito precio en McDonald’s sacudió Uber Eats Costa Rica: usuario lo viralizó y ocurrió lo inevitable

Al utilizar Uber Eats este 5 de enero, muchas personas toparon con un insólito precio en un combo de McDonalds.

Un insólito descuento, que a todas luces parece ser un error en un combo de McDonalds, sacudió Uber Eats Costa Rica recientemente. Gracias a una persona que lo compartió en redes sociales, muchas personas se enteraron y sucedió lo inevitable.

El curioso caso ocurrió este 5 de enero, cuando cerca de las 6 p. m., en la plataforma aparecía un combo de gran tamaño y variedad con un descuento del 79%.

El combo incluía 8 hamburguesas con queso, 3 papas medianas y tres bebidas medianas, por un precio original de ¢18.270. No obstante, con el descuento aplicado, todos esos productos se podían adquirir por un total de apenas ¢3.750.

Lo curioso del caso es que un usuario que forma parte de la comunidad futbolera tica en X (antes Twitter) fue quien viralizó la oferta. Noisy Morado, figura de la red social, encontró el inusual rebajo y no pudo guardarse tal privilegio para él solo.

PLAYOS LOS DE MCDONALDS PUSIERON MAL ESTÁ PICHA PIDAN ANTES DE QUE LO QUITEEEN pic.twitter.com/yjU7zByoaH — NoisyMorado (@NoisyMorado) January 6, 2026

Así, cual profeta de ‘los ofertones’ y a los cuatro vientos, invitó a quien leyera su posteo a adquirir el combo antes de que lo inhabilitaran. Decenas de personas replicaron la publicación del fanático del Deportivo Saprissa y le agradecieron por informarles de tal ganga.

“Tienen que poner su nombre en lo alto de la gradería este”, “Esperando mi orden, ¡pura vida!”, “El héroe que este país necesita”, “Locura total”, “Usted es un bendecido”, “Alguien que le haga una estatua”, fueron algunos de los comentarios

Además, varios compartieron fotografías de la gran cantidad de comida que llegó a sus casas y otros aportaron pantallazos del pedido. “Dios lo bendiga”, escribió un usuario junto a una foto de los productos.

Tan solo un par de horas después, la aplicación dejó de mostrar ese precio y el combo pasó a tener un descuento de solo el 40%.

La Nación consultó a Uber si lo sucedido fue un error, pero la empresa decidió no pronunciarse al respecto.

Así aparecía el combo de McDonald's en Uber Eats. (Noisy Morado a través de X (antes Twitter))