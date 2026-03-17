Joven hizo algo arriesgado con un cantante en Picnic y ahora se sabe el desgarrador motivo

Durante la presentación del icónico cantante de reggae Tarrus Riley, en el festival Picnic 2026, uno de los fanáticos que estaban en el público hizo algo arriesgado y que desconcertó a quienes lo presenciaron.

Riley se encontraba en tarima cuando un celular iPhone 16 voló hasta él y cayó en sus pies. El sorpresivo momento incluso llegó a redes sociales, pues un usuario llamado Alberto Calvo captó la peculiar escena.

Pero, aunque a todas luces aquello parecía un acto de euforia y hasta de poco cuidado con un objeto de un costo tan alto, la historia detrás de lo sucedido es verdaderamente conmovedora.

El usuario que grabó la acción fue contactado por el joven que lanzó el teléfono, quien lo autorizó a compartir su testimonio. Según le contó, el joven tiene un amigo recientemente diagnosticado con leucemia que es fanático de Riley y el reggae.

Mientras él se encontraba en el evento, su amigo estaba recibiendo la primera quimioterapia de su vida, por lo cual, al escuchar al jamaiquino, únicamente pensó en darle una alegría.

“Lo único que él tenía en la mente era: ‘Qué tuanis mandarle un saludo personalizado de Tarrus Riley para que le alegre un poco día en estos momentos difíciles que está pasando’”, comentó Calvo en un video de TikTok.

“Ahorita dice que ya pensándolo en seco, no sabe qué le estaba pasando al tirar un iPhone, pero en ese momento tenía solo eso en la mente y no pensó que el celular se le iba a perder, a dañar o no lo iba a recuperar”, añadió.

Dichosamente, los riesgos no se concretaron y el joven logró que el cantante se grabara, tal y como lo mostró Calvo al final de su TikTok.