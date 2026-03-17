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Joven hizo algo arriesgado con un cantante en Picnic y ahora se sabe el desgarrador motivo

Muchos se desconcertaron con la acción del fanático, pero nadie sabía sus razones

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Por Juan Pablo Sanabria
Picnic Festival Centroamérica, primera jornada del festival Picnic 2026
El artista jamaiquino Tirrus Riley se presentó en la primera fecha de PicNic 2026. (Jorge Navarro)







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Picnic 2026Tarrus Riley
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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