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Joven gruñó en autoservicio de McDonald’s Costa Rica y se llevó la peor sorpresa: vea el viral video

La cadena de comida rápida lanzó una oferta que invita a los clientes a gruñir

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Por Juan Pablo Sanabria
McDonald
El joven se acercó a un autoservicio de McDonald's Costa Rica y tuvo una experiencia que no imaginó. (Rafael Pacheco Granados)







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McDonald's
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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