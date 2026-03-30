Joven gruñó en autoservicio de McDonald’s Costa Rica y se llevó la peor sorpresa: vea el viral video

El joven se acercó a un autoservicio de McDonald's Costa Rica y tuvo una experiencia que no imaginó.

En las últimas semanas, McDonald’s ha sacudido Costa Rica con una interesante dinámica en su autoservicio. El restaurante invitó a sus clientes a lanzar un gruñido para recibir a cambio una regalía.

Esto ha convocado a gran cantidad de personas que, además de querer el producto gratis, se divierten con el peculiar momento que esto implica. A tal punto llega la fiebre que se convirtió en toda una tendencia en redes sociales.

Sin embargo, las cosas no siempre salen como se espera y así lo atestiguó un joven tico que se llevó la peor de las sorpresas al animarse a gruñir a bordo de su vehículo; lo cual quedó plasmado en un video viral.

El costarricense se acercó al intercomunicador y, como tantos lo han hecho, gruñó con ímpetu. Sin embargo, la dura respuesta que recibió convirtió todo en un chasco. “Vieras que el gruñido aplicaría hasta las 2 de la tarde”, le dijo la cajera, ante la decepción del joven.

El video fue compartido por la pareja del tico, quien se lo tomó con humor y hasta confesó en un comentario que quedó como un payaso. Según su novia, al llegar a la ventanilla a retirar la comida, el joven negó lo sucedido: “Le dijo: ‘Yo no fui el que gruñó’”.

Por supuesto, la cómica situación dio para muchas bromas, especialmente porque ha sido vista más de 170.000 veces en TikTok.

“¿Cómo uno se recupera socialmente de eso?”, “Hasta a la vergüenza le dio vergüenza”. “Qué pecado”, “Yo me mudo de país (si me pasa eso)”, “Yo de eso no me recupero nunca”, escribieron los usuarios.

Además, muchos se identificaron con el joven y aseguraron que pasaron por lo mismo.