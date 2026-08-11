Joven en silla de ruedas estremece con su relato del terremoto de Colombia: ‘Déjeme, salve su vida’

Will Truqué, quien utiliza silla de ruedas, contó que era muy difícil evacuarlo en medio de la emergencia por el terremoto.

Un joven creador de contenido estremeció con su relato sobre cómo vivió el terremoto de 7,4 este lunes 10 de agosto en Colombia. Will Truqué aprovechó el video para agradecer a su familia por nunca dejarlo solo.

“Hoy le grité a mi mamá por primera vez. Viví uno de los temblores más fuertes de toda mi vida. No sé por qué, pero evacuarme fue bastante complicado. El piso se movía demasiado. Le grité más de tres veces porque no quería que se quedara conmigo, que saliera de la casa, me dejara y salvara su vida”, relató el joven, quien desde 2014 utiliza silla de ruedas.

En medio de la emergencia, contó que si su hermano lo hubiera bajado por las escaleras, seguramente se habría caído, motivo por el que la reacción de Will fue pedirle a su familia que lo abandonara.

“En repetidas veces le dije a mi mamá que se fueran, que salvaran sus vidas. No me hicieron caso... Aunque estuvimos tan cerca de morir, mi mamá y mi hermano no me dejaron solo; prefirieron quedarse y arriesgar sus vidas junto a la mía.

“Éramos todos en la cama o todos en el suelo. Así ha sido todo este tiempo. Así han sido los 12 años que yo llevo en silla de ruedas. Gracias por no dejarme solo, mamá, y gracias por no dejarme solo, hermano”, dijo.

El joven, quien lleva 12 años en silla de ruedas, agradeció a Dios por volver a salvar su vida e hizo un llamado de atención a aprovechar la vida.

El terremoto en Colombia contabiliza más de 180 personas fallecidas.