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Joven en silla de ruedas estremece con su relato del terremoto de Colombia: ‘Déjeme, salve su vida’

El creador de contenido relató los dramáticos momentos que vivió junto a su familia durante la emergencia

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Por Fiorella Montoya
Will Truqué, quien utiliza silla de ruedas, contó que era muy difícil evacuarlo en medio de la emergencia por el terremoto.
Will Truqué, quien utiliza silla de ruedas, contó que era muy difícil evacuarlo en medio de la emergencia por el terremoto. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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