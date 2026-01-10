Viva

Joven denuncia que lo discriminaron en las Fiestas de Zapote por ser ciego: ‘Todo el mundo se lavó las manos’

Al masajista le impidieron subirse a la Tagada, alegando que tenían una orden expresa para prohibir el acceso a personas con discapacidad

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Kenneth Fernández
El video del joven Kenneth Fernández, en el que denuncia que en las Fiestas de Zapote lo discriminaron por ser ciego, se volvió viral en redes sociales. (Captura de video)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Fiestas de ZapoteLa Tagada
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.