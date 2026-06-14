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Joven costarricense transforma leyendas, memes y tradiciones ticas en un videojuego único

La historia de ‘Don Memo’ enfrenta al jugador contra leyendas nacionales y suma referencias humorísticas como el famoso perifoneo de los chatarreros y el recordado caso de la vaca que se iban a robar en un taxi

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Por Fiorella Montoya
Carlos Zhou buscó demostrar que las leyendas, comidas, personajes y paisajes costarricenses también pueden protagonizar un videojuego.
Carlos Zhou buscó demostrar que las leyendas, comidas, personajes y paisajes costarricenses también pueden protagonizar un videojuego. (Cortesía/Cortesía)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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