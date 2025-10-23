Joven costarricense radicado en EE. UU. reveló la sorprendente forma en que gana $25 en media hora: ‘Es mi trabajo soñado’

El joven costarricense gana $25 (aproximadamente ¢12.500) en media hora de trabajo en Estados Unidos.

Un joven costarricense de apellido Barboza, quien radica en Estados Unidos, llamó la atención de miles y se convirtió en la envidia de muchos al revelar la peculiar manera en que gana una considerable suma de dinero en Nueva York.

El tico, a través de un video compartido en su cuenta de TikTok, mostró que gana $25 (aproximadamente ¢12.500) por tan solo media hora de un trabajo que, al parecer, también le da una gran satisfacción.

A Barboza le pagan ese monto por pasear a una perrita durante 15 minutos y darle de comer. En el video, se ve como el joven recoge unas llaves de lo que parece ser una torre de apartamentos u hotel y saca a la mascota de una habitación.

“Es una perrita que tiene tres patitas, entonces se cansa muy rápido. El problema es que ella es superinteligente y conoce el camino de regreso, y cuando sabe que ya vamos de vuelta, se echa. Como tiene tres patitas, no puedo arrastrarla y es superpesada para alzarla”, narró el costarricense.

“Entonces, tengo que quedarme ahí como por cinco minutos hasta que le dé la gana de levantarse y caminar. Pero es superlinda, véanla”, continuó mientras mostraba al animal sentado en la acera.

En los comentarios del video, el joven aclaró que ha conseguido a sus clientes mediante grupos de Facebook y también bromeó al ser consultado sobre para cuánto le alcanza ese dinero. “Para un sandwich y una coquita”, escribió junto a un emoji de risa.

El clip ya acumula más de 84.000 reproducciones y decenas de mensajes de usuarios que, en su mayoría, lo felicitan, consultan cómo pueden ofrecer los mismos servicios y manifiestan que es un trabajo que desearían hacer.

“Muchos éxitos, que te salgan más paseos perrunos”, “Me gustaría tener ese trabajo”, “Es mi trabajo soñado”, “Multiplicado por más horas con otros perritos no está nada mal, éxitos”, fueron algunos de los comentarios.