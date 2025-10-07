Joven aparece muerto en vehículo de famoso reguetonero: esto se sabe del trágico caso

El Bogueto es una de las figuras más importantes del reguetón en México.

El Bogueto, famoso reguetonero mexicano, está envuelto en la polémica luego de que hallaran muerto a un joven en su vehículo que, presuntamente, era conducido por el padre del artista.

El trágico caso ocurrió la noche de este sábado 4 de octubre y fue reportado por el reconocido periodista mexicano Carlos Jiménez. El fallecido, quien estaba a bordo de una camioneta a nombre de El Bogueto, fue identificado como Manuel Alejandro Moyeda, amigo del cantante.

Según las informaciones preliminares, Moyeda se encontraba bebiendo junto al papá de El Bogueto cuando, por motivos aún no esclarecidos, se disparó.

Hasta ahora, El Bogueto no ha hecho ningún tipo de declaración al respecto; sin embargo, las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes.

¿Quién es El Bogueto?

El Bogueto sigue publicando en sus redes sociales con normalidad, pero no se ha referido al caso. (Instagram)

Originario de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, Antonio Toledo Rosas (su nombre real) se ha posicionado como una de las figuras más representativas del llamado reguetón mexa.

Nacido en 1997, El Bogueto inició en la música durante la pandemia de 2019, cuando se unió a Candela Music, sello fundado por Uzielito Mix.

Al principio se inclinó por la producción, pero tras varios intentos fallidos, optó por darse una oportunidad en el escenario.

Antes de dedicarse de lleno a la música, estudió Derecho y Administración de Empresas; incluso, consideró ingresar a la Policía de Investigación.

Con temas como Cartier y Lágrimas de cocodrilo, El Bogueto ha alcanzado gran éxito en la escena urbana, colaborando con personalidades de la talla de J Balvin.

A sus 27 años, ya es un nombre recurrente en festivales como el Flow Fest, uno de los escenarios más grandes del género en México. En su vida personal, mantiene una relación con Ximena Flores, con quien espera a su primer hijo.