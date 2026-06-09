Josué Quesada habla sobre cómo sobrevivió a la tormenta desatada por su polémico estilo: ‘Me quedé sin trabajo, pero sobreviví’

El periodista deportivo costarricense Josué Quesada aseguró que una de las etapas más complejas de su carrera profesional fue enfrentar las críticas y controversias que surgieron alrededor de su estilo directo para ejercer el periodismo.

Las declaraciones las brindó durante una entrevista con la periodista deportiva Fabiola Méndez, quien se encuentra realizando la cobertura del Campeonato Mundial de Fútbol y aprovechó para conversar con el comunicador sobre la fama de “polémico” que lo ha acompañado durante varios años.

“Ya no tanto... Hubo un momento en el que me decían ‘payaso’ o ‘el Faitelson tico’, porque sí, hubo creo que un cambio de estilo”, comentó.

El comunicador reconoció que antes de él ya existían figuras conocidas por generar debate dentro del periodismo deportivo nacional, como “Javier Rojas, el padre de la polémica en Costa Rica, y otros más”, afirmó.

Sin embargo, considera que el impacto que alcanzó en redes sociales y la repercusión de algunas de sus coberturas lo colocaron en una situación particular dentro del medio.

“Yo no recuerdo un periodista al que un equipo lo haya vetado como la Liga (Deportiva Alajuelense) me vetó a mí. Fue consagrador totalmente para mi carrera. Y tras de eso, después yo vengo y de contragolpe les gano con la Sala Constitucional y un recurso de amparo”, afirmó.

Para Quesada, superar aquel momento representó un punto de inflexión tanto en lo profesional como en lo personal, pues asegura que las consecuencias fueron significativas.

“Sobrevivir a eso, porque en aquel momento perdí mi trabajo y hoy trabajo para Televisora de Costa Rica. Entonces, es como sobrevivir a un apocalipsis y estar hoy más sólido, más consolidado y tener mucho cariño de mucha gente”, expresó.

El periodista considera que aquellas experiencias fortalecieron su carrera y contribuyeron a abrir espacio para nuevas formas de ejercer el periodismo deportivo en el país.

“Ha sido toda una experiencia para mí. Ha sido todo un viaje de ida y, gracias a Dios, lo sobreviví”, manifestó.

Además, defendió el estilo crítico que ha caracterizado gran parte de su trabajo.

“Acostumbramos a la gente a un periodismo más crítico, a un periodismo de choque, a un periodismo sin pelos en la lengua... Ya no solo soy yo; ya usted ve que hay un montón de periodistas que intentan hacer eso mismo y a mí la verdad me satisface mucho”, concluyó.