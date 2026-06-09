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Josué Quesada habla sobre cómo sobrevivió a la tormenta desatada por su polémico estilo: ‘Me quedé sin trabajo, pero sobreviví’

El comunicador recordó el impacto de las redes sociales y el veto que sufrió por parte de la Liga Deportiva Alajuelense

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Por Fiorella Montoya
10/03/2025, San José, Grupo Nación, retratos de el periódista Josue Quesada.
Josué Quesada se encuentra dando cobertura al Mundial de fútbol para Teletica. (José Cordero)







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Josué Quesada
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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