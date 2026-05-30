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Jorge Vindas, de Extra TV, respondió molesto a hombre que lo criticó mientras le ofrecía sus servicios: ‘Estás desubicado’

El presentador y creador de contenido recibió una inusual crítica sobre su trabajo

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Por Juan Pablo Sanabria
fotos del periodista Jorge Vindas para trabajo exclusivo de VIVA La Nació / MATERIAL EMBARGADO HASTA SU USO / Proyecto Historia de tatuajes / Foto John Durán
Jorge Vindas, además de trabajar para Extra TV, es creador de contenido tanto para sus redes sociales como para marcas. (John Durán)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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