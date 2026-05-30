Jorge Vindas, de Extra TV, respondió molesto a hombre que lo criticó mientras le ofrecía sus servicios: ‘Estás desubicado’

Jorge Vindas, además de trabajar para Extra TV, es creador de contenido tanto para sus redes sociales como para marcas.

Jorge Vindas, presentador de Extra TV, dejó clara su molestia contra un usuario que criticó su trabajo. Así lo mostró con la captura de pantalla de una conversación con el sujeto, la cual compartió en sus historias de Instagram.

De acuerdo con los mensajes compartidos por Vindas, el usuario, quien dijo trabajar como editor de contenidos audiovisuales, le escribió por redes sociales un mensaje en el que demerita su labor como creador de contenido.

“Me apareció tu último video y noté como editor que se podría mejorar muchísimo la edición agregándole subtítulos dinámicos y videos de stock que acompañen lo que decís. Si te interesa, mi portafolio son los videos que subió”, se lee en el pantallazo.

Según el reconocido influencer costarricense, también recordado por su paso por Repretel, la forma de acercarse a ofrecer sus servicios, por parte del sujeto, fue negativa. Ante esto, le devolvió la crítica y le expresó que la baja cantidad de seguidores que tenía dicha persona era señal de falencias.

“De verdad que para intentar videos de stock y subtítulos dinámicos (que igual ya pago Captions para eso) no necesitas criticar el trabajo de alguien. Si esa es tu manera de intentar venderte, estás desubicado”, le respondió Vindas.

Luego de compartir la peculiar conversación, Jorge recibió muestras de apoyo y publicó algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores.

“Imposible que esto sea cierto, tus videos son top”, “Yo me dedico a esto y más bien quiero aprender de vos”, “Eres inspiración. Tu contenido y estilo de edición es otro nivel”, “Falta análisis del ‘cliente’”, le escribieron varios usarios en Instagram.