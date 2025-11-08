Jorge Martínez recibió un emotivo mensaje que le provocó muchos recuerdos

Laura Brenes es periodista y esposa de Jorge Martínez, director de Deportes de Teletica. En la fotografía, aparecen en un viaje por Islandia.

Para celebrar el cumpleaños de Jorge Martínez, la periodista Laura Brenes, esposa del director de Deportes de Teletica, escribió una emotiva lista de momentos vividos junto a su marido.

Brenes enumeró 16 recuerdos junto a Martínez y los acompañó con una serie de fotografías. Entre los momentos destacó su viaje a Islandia y momentos en los que lo calificó como “el mejor papá”.

También describió lo que su esposo representa en su vida: “Un ser con un corazón inmenso, con quien aprendí que la felicidad vive en lo cotidiano, en lo que se siente y no se muestra, un ser auténtico, sin máscaras y mi refugio, mi hogar en cada paso”, escribió la comunicadora.

LEA MÁS: Jorge Martínez anuncia que su vida cambió para siempre; publicó foto que vale más que 1.000 palabras

Además, expresó su deseo de compartir muchos más “cafecitos juntos” y le agradeció por estar en su vida. Cerró la publicación con un mensaje de amor: “Te amo, feliz cumpleaños”.

La pareja recibió a su hija Sol este 2025 y, desde entonces, ha mostrado en redes sociales cómo disfrutan su nueva vida bajo esta etapa familiar.

Laura Brenes recordó sus viajes junto a Jorge Martínez. (Instagram/Instagram)