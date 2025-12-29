Jorge Martínez, de Teletica, disfrutó del concierto de Gilberto Santa Rosa con una gran compañía: véalo aquí

Gilberto Santa Rosa encantó a miles de personas en La Sabana, entre estas a Jorge Martínez, de Teletica.

El periodista Jorge Martínez, director de Teletica Deportes, fue una de los miles de personas que disfrutó del concierto gratuito de Gilberto Santa Rosa, llevado a cabo este domingo 28 de diciembre en La Sabana.

Pero Martínez no estuvo solo y gozó de una gran compañía durante el espectáculo. Una fotografía subida a redes sociales por su pareja, la también periodista Laura Brenes, mostró que asistieron juntos al show.

“Amorcito mío”, escribió la comunicadora en una foto en que se les ve muy felices. Cabe destacar que Brenes asistió al evento porque es la jefa de prensa del alcalde de San José, Diego Miranda, quien lideró el concierto internacional de cierre de año.

Jorge Martínez y su pareja, Laura Brenes, estuvieron juntos en el concierto de Gilberto Santa Rosa. (Instagram)

El concierto de Gilberto Santa Rosa en La Sabana

Desde tempranas horas de este domingo, decenas de personas llegaron al parque La Sabana para disfrutar del show. Llevaron sillas o mantas sobre las que se sentaron para esperar a que iniciara el evento.

En horas de la tarde, antes de que el Caballero de la Salsa pisara la tarima, la jornada contó con varios artistas nacionales, entre ellos Shel Dixon, Tocuma y Son de Tikizia. Los ticos fueron el mejor aperitivo para una noche de pura gozadera.

El evento formó parte del llamado Mes de la Luz. Contó con una zona de food trucks, un mercadito de Pymes y juegos inflables para los niños.

Gilberto Santa Rosa subió a un joven del público a cantar

Entre los momentos más memorables de la velada, Santa Rosa le cumplió el sueño a un joven del público y lo subió a cantar Que alguien me diga.

Con gran aplomo, como si fuera su concierto, el joven interpretó el éxito del boricua. Sin dudas, la inigualable oportunidad no fue desaprovechada por el nacional, quien con su voz maravilló al público y se ganó el respeto del cantante puertorriqueño.

“Oye, tremendo cantante. Mírenlo bien para cuando sea famoso y esté pegado, como decimos nosotros. Lo vimos aquí, verdad”, dijo Santa Rosa.