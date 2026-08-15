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Jorge Martínez compartió romántico mensaje junto a Laura Brenes durante concierto de Ricardo Arjona

Martínez y Brenes se convirtieron en papás hace un año y aprovecharon para disfrutar juntos el concierto del cantante guatemalteco

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Por Jorge Arturo Mora
Jorge Martínez y Laura Brenes
Jorge Martínez y Laura Brenes disfrutaron del espectáculo en el Estadio Nacional. (Instagram)







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Estadio Nacional Costa RicaLaura BrenesJorge MartínezEstadio Nacional
Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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