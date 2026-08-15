Jorge Martínez compartió romántico mensaje junto a Laura Brenes durante concierto de Ricardo Arjona

Jorge Martínez y Laura Brenes disfrutaron del espectáculo en el Estadio Nacional.

El periodista y presentador deportivo Jorge Martínez, conocido por su trabajo en Teletica Deportes y FUTV, disfrutó junto a su pareja, la también periodista Laura Brenes, del concierto que Ricardo Arjona ofreció este viernes en el Estadio Nacional.

Martínez compartió una fotografía de la noche en sus historias de Instagram, donde aparece junto a Brenes mientras ambos disfrutaban del espectáculo del cantante guatemalteco.

Sobre la imagen, el comunicador escribió el mensaje: “mi compañía perfecta”.

La fotografía muestra a la pareja sonriente y muy cercana durante el concierto, uno de los dos espectáculos que Arjona programó en Costa Rica como parte de su gira internacional Lo que el Seco no dijo.

Martínez y Brenes, quienes además son padres de una niña llamada Sol, han compartido en distintas ocasiones momentos de su vida familiar en redes sociales.

El concierto también reunió a otros rostros conocidos del periodismo y la televisión costarricense.

La periodista y presentadora Verónica Bastos fue otra de las figuras que asistió al espectáculo y compartió imágenes de la noche en sus redes sociales.

Verónica Bastos pasó una gran noche disfrutando de la música de Ricardo Arjona. (Instagram/Instagram)

El intérprete de Fuiste tú ofrecerá este sábado 15 de agosto su segundo concierto en el Estadio Nacional, donde continúa con su gira Lo que el Seco no dijo.