Jorge ‘Koki’ Obando por fin habló de su despido de ¡Opa! y esto que reveló sorprende

Jorge Obando, excompañero de Douglas Sánchez en el programa 'El octavo mandamiento', fue despedido de ¡Opa! hace un mes.

Jorge Koki Obando fue despedido de canal ¡Opa! el lunes 16 de marzo y desde entonces no se había pronunciado públicamente por ninguna vía, a diferencia de su compañero Douglas Sánchez.

Ahora, prácticamente un mes después de su sonada salida, en la que hubo hermetismo sobre las causas, Obando por fin se refirió a su adiós de la televisora.

Eso sí, lo hizo de una manera informal. El expresentador se unió a una transmisión en directo realizada por Sánchez, en la que con cara de dormido, como él mismo admitió, y portando una camiseta de Saprissa, saludó a los seguidores del programa El octavo mandamiento.

“Saludar a todos. Yo, desde el día en que me cantaron ‘viajera’, no salía en una cámara. Pero bueno, una bendición de Dios”, dijo entre risas.

Posteriormente, Obando reveló algo que resulta sorpresivo, al dar su perspectiva sobre el despido que sufrió recientemente. Jorge aseguró que agradece su salida, pues considera que le ha traído únicamente cosas positivas y oportunidades.

“Yo le doy gracias a Dios por esta situación que estamos viviendo. La verdad nos ha traído solo cariño y apoyo de muchas personas. Creo que nos ayudó a trabajar nuestra humildad y nuestras áreas más débiles”, comentó Obando.

“Eso hay que agradecérselo a Dios. Ahora tenemos que dar el siguiente paso, que es pulsearla y salir adelante”, añadió.

Tras el despido de Jorge Obando, Douglas Sánchez decidió dar voluntariamente un paso al costado de El octavo mandamiento. Semanas después, Sánchez, quien también estaba a la cabeza del noticiero Central Noticias, anunció su desvinculación total de ¡Opa!.

De momento, ninguno de los dos ha manifestado si seguirán su carrera en medios o emprendarán algún otro proyecto, aunque se especula que Sánchez se incorporaría a Multimedios, canal 8.