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Jorge ‘Koki’ Obando por fin habló de su despido de ¡Opa! y esto que reveló sorprende

El expresentador de ‘El octavo mandamiento’ reapareció públicamente tras su sonada salida de la televisora

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Por Juan Pablo Sanabria
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Jorge Obando, excompañero de Douglas Sánchez en el programa 'El octavo mandamiento', fue despedido de ¡Opa! hace un mes. (Mayela López)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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