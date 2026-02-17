Viva

Johnny López, de Teletica, dedica mensaje a su compañero inseparable: ‘Es refugio en los días difíciles’

El presentador de ‘Sábado feliz’ afirmó que es casi su alma gemela y que tienen una conexión muy fuerte

Por Fiorella Montoya
Johnny López, periodista y presentador de canal 7.
Johnny López se desempeña como presentador del espacio 'Sábado feliz' de Canal 7. (Instagram)







Fiorella Montoya

