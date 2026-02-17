Johnny López, de Teletica, dedica mensaje a su compañero inseparable: ‘Es refugio en los días difíciles’

Johnny López, presentador de Sábado feliz, dedicó un emotivo mensaje en redes sociales a su perro Nacho con motivo de su sexto cumpleaños. El comunicador confesó que considera al animal su refugio y Marcelo Castro, su pareja, asegura que el can es casi el alma gemela del presentador.

“Estoy seguro de que él sabe lo que significa en mi vida... No es solo una mascota. Es compañía en los días buenos y refugio en los días difíciles. Es terapia sin palabras, presencia constante, un amigo inseparable que siempre está... sin pedir nada a cambio”, escribió en la publicación.

El posteo estuvo acompañado de una serie de fotografías donde sale con el animal y confesó que este lo conoce muy bien.

“La conexión es tan particular que Nacho sabe —antes de bañarme— si me alisto para estar en casa, o para salir. Sus gestos cuando es lo segundo, lo delatan y sus ojos de chineado lo hacen a uno sentirse culpable por dejarlo en casa".

Incluso, su pareja, el periodista Marcelo Castro, tiene su propia opinión sobre la mascota. “Marcelo incluso dice que, de algún modo, Nacho es casi mi alma gemela... y yo no puedo negar que, desde que llegó, una parte de mí vive en su corazón”, escribió.