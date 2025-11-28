Johnny Depp se sometió a doloroso procedimiento para volver a Hollywood

Johnny Depp avanzó en su retorno a Hollywood con un procedimiento dental reconstructivo que resultó intensamente doloroso y prolongado.

El actor, conocido por su papel en Piratas del Caribe, enfrentó una larga pausa profesional luego del juicio legal que sostuvo contra su exesposa Amber Heard. Su regreso se concretó con su participación en Ebenezer: Un cuento de Navidad, una película dirigida por Ti West y anunciada por el sitio Deadline en octubre.

Sin embargo, para poder obtener nuevamente papeles en la industria, Depp tuvo que someterse a una intervención que incluyó extracciones, limpiezas profundas, reparaciones dentales y la colocación de facetas personalizadas en porcelana.

Según fuentes citadas por el portal Radar Online, la decisión fue tomada luego de que estudios cinematográficos dejaran de considerarlo debido al visible deterioro en su dentadura.

Los problemas dentales del artista ya se habían notado durante su aparición en el Festival de Cannes 2023. Desde 1995, él mismo había reconocido que padecía de múltiples caries y necesitaba tratamiento. En ese momento, aseguró sentirse cómodo con las imperfecciones.

De acuerdo con los informantes, el actor evitó el procedimiento durante años. Sin embargo, al notar que esto afectaba su salud y su imagen profesional, optó por someterse a una transformación intensa. Aclararon que no se trató de un trabajo estético superficial, sino de una intervención con fines funcionales y profesionales.

La finalidad principal del cambio, añadieron, fue mostrar que Depp está en condiciones físicas adecuadas y transmitir confianza a los responsables de casting. Su objetivo es recuperar su lugar en la pantalla grande y dejar atrás la pausa que lo mantuvo alejado de los grandes proyectos por cerca de ocho años.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.