John Leguizamo critica a Dean Cain por unirse a agencia de deportación de migrantes en Estados Unidos: ‘Qué clase de perdedor’

El ex Superman Dean Cain anunció que será agente del ICE; John Leguizamo lo criticó por apoyar la deportación de inmigrantes

Por O Globo / Brasil / GDA
John Leguizamo criticó a Dean Cain por su plan de unirse al ICE para deportar inmigrantes en Estados Unidos, acusándolo de “idiota”.
John Leguizamo criticó a Dean Cain por su plan de unirse al ICE para deportar inmigrantes en Estados Unidos, acusándolo de "idiota".







