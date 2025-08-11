John Leguizamo critica a Dean Cain por unirse a agencia de deportación de migrantes en Estados Unidos: ‘Qué clase de perdedor’

John Leguizamo criticó a Dean Cain por su plan de unirse al ICE para deportar inmigrantes en Estados Unidos, acusándolo de “idiota”.

El actor John Leguizamo arremetió contra Dean Cain, recordado por interpretar a Superman en la serie Lois & Clark: Las Nuevas Aventuras de Superman en los años 1990, después de que este anunciara su intención de convertirse en agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

En un video publicado el 8 de agosto en Instagram, Leguizamo cuestionó la decisión de Cain y lo calificó de “idiota” por voluntariarse para una labor que implica la captura y deportación de inmigrantes.

“¿Qué clase de perdedor se ofrece como voluntario para ser agente del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en español)?”, dijo Leguizamo.

El actor neoyorquino, reconocido por su participación en Super Mario Bros. (1993), Romeo + Julieta (1996) y Moulin Rouge: Amor en Rojo (2001), consideró que la decisión de Cain reflejaba una postura contraria a los valores de inclusión.

Cain explicó en una entrevista para el programa Jesse Watters Primetime de la cadena Fox News que inició los trámites para integrarse al ICE después de difundir un video de reclutamiento en sus redes sociales.

Afirmó que, tras el interés generado, contactó a oficiales de la agencia y acordó juramentarse “lo antes posible” como agente.

El actor aseguró que su motivación principal es el “patriotismo” y que considera su incorporación como “lo correcto para salvar a Estados Unidos”.

Durante los últimos años, Cain se ha caracterizado por expresar opiniones políticas conservadoras y mostrar afinidad con el expresidente Donald Trump.

Previo al lanzamiento de la nueva película de Superman, Cain criticó al director James Gunn por referirse al superhéroe como “inmigrante” y acusó a Hollywood de “politizar” al personaje.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.