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Johanna Villalobos sorprende al anunciar su embarazo: ‘El mejor regalo de cumpleaños’

La creadora de contenido compartió la inesperada noticia a menos de un mes de anunciar su compromiso, lo cual provocó cientos de reacciones

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Por Fiorella Montoya
Johanna Villalobos anunció su embarazo en un video cargado de felicidad.
Johanna Villalobos anunció su embarazo en un video cargado de felicidad. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







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Johanna Villalobos
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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