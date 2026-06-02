Johanna Villalobos sorprende al anunciar su embarazo: ‘El mejor regalo de cumpleaños’

La periodista y creadora de contenido Johanna Villalobos tomó desprevenidos sus seguidores este lunes. al dar a conocer que está esperando a su primer bebé. La noticia provocó una serie de comentarios cargados de sorpresa y emoción en sus redes sociales.

“¡Este año me llegó el mejor regalo de cumpleaños! Yes... I’m a mommy (sí, soy madre)”, escribió en la descripción del video.

En el clip se muestra a Villalobos con lentes oscuros, frente a un pastel de cumpleaños, cambiando una copa de vino por un chupón y acompañando la vela con una prueba de embarazo.

El video finalizó con ella de pie mostrando el avance de su abdomen en medio de una gran sonrisa. La noticia llega de forma inesperada a tan solo días de que anunciara su compromiso.

Las reacciones no se hicieron esperar. La publicación ya contabiliza más de 300 comentarios, entre ellos Kiki Berry escribió: “Qué belleza, les deseo lo mejor a los tres”. Ericka Morera también comentó: “Qué bendición”.

La actriz Sofía Chaverri también reaccionó: “¡Felicidades! Qué bella te ves. Muchas bendiciones“. También, Ana Lucía Vega escribió: “Ay, no, qué divina, miles de bendiciones”; entre muchos otros comentarios.