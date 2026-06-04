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Johanna Villalobos guardó el secreto de su embarazo durante seis meses: ‘Estoy demasiado contenta’

La periodista dio detalles del momento que vive, cómo se enteró, el sexo de su bebé y lo que más la sorprendió. ‘Estuve en shock por días, yo no lo creía’, dijo

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Por Fiorella Montoya
Johanna Villalobos conto que quedó embarazada en tres meses, lo que la emocionó y sorprendió.
Johanna Villalobos contó que quedó embarazada en solo tres meses de intentarlo, lo que la emocionó y sorprendió. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







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Johanna Villalobos
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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