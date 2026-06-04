Johanna Villalobos guardó el secreto de su embarazo durante seis meses: ‘Estoy demasiado contenta’

Johanna Villalobos contó que quedó embarazada en solo tres meses de intentarlo, lo que la emocionó y sorprendió.

La periodista Johanna Villalobos vive una etapa que la tiene muy feliz: está comprometida y el pasado 1.° de junio anunció que está embarazada. Lo que no contó fueron detalles al respecto, aunque este jueves 4 de junio sí lo hizo en su pódcast personal.

La revelación que más llamó la atención fue que dio a conocer que tiene 6 meses de embarazo, el mismo tiempo en que estuvo ocultándolo a la luz pública, ya que deseaba hacerlo cuando se sintiera lista.

“Estoy en una etapa muy feliz; un día yo me levanto sintiéndome superbién y al otro día es como que me levanto llorando porque no me queda la ropa... Estoy demasiado contenta, logré tenerlo para mí durante 6 meses, lo cual fue difícil en algunos aspectos, pero quería contarlo cuando me sintiera tranquila”, dijo en redes sociales.

También contó que siempre le pareció bonito el hecho de la maternidad hasta que, a finales del año pasado, esa espinita comenzó a ser más fuerte.

“Les voy a contar mi historia, mi embarazo es planeado; con mi novio estábamos pensando la posibilidad, fui a hacerme los exámenes, pero uno escuchó un montón de gente alrededor que decía que era difícil. Yo llegaba muy nerviosa con mi ginecóloga y ella me decía que todos los cuerpos son diferentes”, dijo en el pódcast.

Johanna Villalobos anunció su embarazo en un video cargado de felicidad. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Villalobos dio a conocer que se embarazó en tan solo tres meses, situación que le resultó difícil de creer. “Estuve en shock por días, yo no lo creía, en tres meses logré hacerlo y esto por un seguimiento adecuado”, dijo.

Johanna compartió el espacio con su ginecóloga, la primera persona que supo de su embarazo y quien sí conoce el sexo del bebé en camino.

“Yo no sé qué sexo es mi bebé, no sé si queremos saberlo hasta el final. Estoy en una etapa muy linda, estoy supernerviosa”, contó.

Villalobos adelantó que en adelante desea hablar de fertilidad y ser apoyo a otras mujeres en esta etapa.