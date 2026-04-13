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Joaquín Sabina recibe una dura ‘bofetada’ pública de parte de Pedro Almodóvar: todo por su ‘mala leche’

El legendario cineasta español destapó un reproche que tenía callado desde 1992

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Por Juan Pablo Sanabria
Pedro Almodóvar durante la Gala de los Premios Chaplin, el 28 de abril anterior en Nueva York. Fotografía:
Pedro Almodóvar no tuvo reparo en criticar a Joaquín Sabina. (AFP)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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