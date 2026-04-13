Joaquín Sabina recibe una dura ‘bofetada’ pública de parte de Pedro Almodóvar: todo por su ‘mala leche’

Joaquín Sabina, el ‘canalla mayor‘, recibió de Pedro Almodóvar una de esas bofetadas que desarman cualquier ego. La cachetada argumental tomó tintes de golpe hiriente porque le vino de alguien cercano a su entorno, como lo es el reconocido cineasta español.

Y el escenario fue el más impensado de todos. Almodóvar, leyenda de la gran pantalla y objeto de culto, se sentó sin ningún reparo con dos influencers en un programa donde la irreverencia manda.

Allí, en La Pija y la Quinqui, el director fue consultado por su relación con el concepto de “Chica Almodóvar”, que se le ha encajado a las actrices de sus películas.

En primer lugar, se declaró un detractor de esa etiqueta, y luego soltó el dardo para Sabina, al recordar que el Flaco de Úbeda compuso una canción al respecto, titulada Yo quiero ser una chica Almodóvar, la cual no fue para nada de su agrado.

“A mí no me interesó nada. De hecho, no me gustó nada y él, de algún modo, se enteró, porque yo no dije ni una sola palabra, ni le llamé para decirle: ‘Oye qué bien’. No hablamos de ello y además tampoco he visto demasiadas veces en mi vida a Sabina”, comentó con sinceridad.

Joaquín Sabina lanzó la canción 'Yo quiero ser una chica Almodóvar' en 1992. (AFP)

Además, el director de Todo sobre mi madre aseguró que cree que a Joaquín le pesaba el hecho de que él repudiara su canción, publicada en 1992 en el álbum Física y química.

Pero la crítica también estuvo acompañada de contundentes razones. En síntesis, Almodóvar explicó que su incomodidad con la canción era con el subtexto y con ciertas frases con doble sentido que le parecen despectivas.

Por ejemplo, cuestionó la burla homofóbica a Miguel Bosé, cuando en el tema se enlista al cantante como una de las chicas. También, dejó clara su molestia con la descripción que hace Sabina de Carmen Maura, catalogándola como “un poquitín lista, un poquitín boba”.

“Había un poquito de mala leche debajo”, resumió Almodóvar. “Él (Sabina) diría que es crítica social... claro”, agregó con clara ironía.

Como estocada final, Pedro Almodóvar terminó de despejar cualquier duda sobre su rechazo a la canción, al sentenciar: “A mí no me hizo ni puñetera gracia. Esta es la primera vez que lo digo”.