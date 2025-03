Joana Marcús llega a Costa Rica: ¿Quién es esta escritora juvenil que causa furor en América Latina?

La escritora española Joana Marcús, conocida por sus novelas juveniles y su éxito en la plataforma Wattpad , confirmó que visitará Costa Rica el próximo 27 de abril como parte de una gira de firmas. En América Latina también incluirá paradas en Panamá y Colombia.

Aunque aún no se conocen detalles sobre el lugar y la hora del evento en Costa Rica, el anuncio ha generado gran entusiasmo entre sus lectoras. Incluso, una creadora de contenido costarricense ha propuesto un fan project inspirado en Taylor Swift: un intercambio de pulseras entre seguidoras. Su video en TikTok ya suma casi 20.000 vistas.

Su última novela, Etéreo, es la primera entrega de la bilogía Extraños, publicada en 2024.

De Wattpad a las librerías más importantes

Joana Marcús Sastre nació en Mallorca, España, el 30 de junio del 2000. Vive en un pequeño pueblo de la isla con sus padres y su hermana. Además de escribir, estudia psicología.

Desde niña mostró interés por la literatura. A los nueve años, una profesora elogió una redacción suya y ese reconocimiento la motivó a escribir sus primeras historias en un cuaderno.

A los once años descubrió Wattpad, plataforma donde los usuarios pueden leer y publicar relatos. A los 13 decidió compartir sus propias historias bajo el seudónimo juju1255.

A los 15 años ya había escrito seis novelas en Wattpad, entre ellas Irresistible propuesta, que alcanzó más de 300.000 lecturas. Su éxito en la plataforma la llevó a recibir una oferta editorial.

Su primer gran éxito en librerías fue la trilogía Fuego, protagonizada por una robot que descubre emociones humanas. La saga, conformada por Ciudades de humo, Ciudades de ceniza y Ciudades de fuego, se convirtió en un bestseller en España.

Después lanzó la tetralogía Meses a tu lado, integrada por Antes de diciembre, Después de diciembre, Tres meses y Las luces de febrero, consolidando su popularidad en el género romántico juvenil.

En 2024 publicó Etéreo, primera parte de Extraños, su nueva bilogía de romance con elementos de fantasía. Aunque la historia está disponible gratis en internet, sus ventas en formato físico han sido un éxito; hasta hace un mes ya había vendido más de 100.000 ejemplares alrededor del mundo: “Cien mil corazones rotos, estoy haciendo bien mi trabajo”, escribió en su Instagram.

El 27 de abril, .Joana Marcús firmará libros en Costa Rica. También visitará Panamá y Colombia. (Instagram: Joana Marcús/Instagram: Joana Marcús)

Un millón de libros vendidos y un género subestimado

Marcús fue la autora española más vendida en América Latina en 2024, según Nielsen. Sin embargo, considera que la literatura romántica juvenil sigue siendo menos valorada. “Si vendiéramos lo mismo en otro género, nos darían más reconocimiento”, afirmó en una entrevista con EFE.

Asegura que la crítica no solo subestima su trabajo por su edad, sino también por el perfil de sus lectoras. “Se dice que los jóvenes no leen o que lo que leen no es válido. Eso es un error”, comentó a la agencia.

Con apenas 24 años y un millón de libros vendidos, Joana Marcús es, sin duda, una de las escritoras más influyentes de su generación, donde impulsa la lectura en los jóvenes y elimina los estereotipos de que la juventud no lee, “leémos, pero no lo mismo que leerían los adultos”, dijo en una entrevista.

Su llegada a Costa Rica ya ilusiona a las lectoras costarricenses.