Desde Wattpad y sin hacer realismo mágico: El camino de una de las autoras colombianas del momento

Karine Bernal nació en Valledupar, Colombia, la capital mundial del vallenato. No obstante, más que entre acordeones, en su infancia se arrulló con libros. Esos amigos que su madre le presentó desde antes que supiera leer la llevarían 20 años después a ser una de las jóvenes escritoras de mayor éxito en su país.

“Era mamá primeriza, así que estaba muy emocionada por su hija y me compró un montón de cuentos de los Hermanos Grimm. Cuando crecí los comencé a leer una y otra vez porque era lo que tenía y así nació mi amor por la literatura y la monarquía”, relató Bernal, de 26 años.

Esta psicóloga, apasionada lectora, no se quedó tranquila con que le contaran el cuento y decidió ser ella también quien creara aquellas historias de palacios y romances que tantas veces devoró en los libros. Para este emocionante camino, eligió Wattpad como su primer vitrina.

“Comencé a leer la saga de La reina roja de Victoria Aveyard y me obsesioné, me volví loca y dije: ‘Quiero hacer algo como eso’. Después leí La selección de Kiera Cass —que también es un libro de monarquía— y me pasó lo mismo. Ahí empecé a escribir en un cuaderno en mi casa El perfume del rey, del que ahora quedó apenas como un 20% de lo que escribí en ese entonces”, reveló la autora.

En esta plataforma de lectura, creada en 2006 y que ha tenido un gran auge en los lectores más jóvenes, inició su trayectoria como autora. Quizá, las más de 135 millones de lecturas que acumulan sus obras fueron el gancho por el que la contrató la editorial Planeta de Libros.

Lo más curioso es que ella no conocía nada de Wattpad, hasta que al regresar de un periodo de receso en la universidad, una amiga le comentó sobre la plataforma. Ahí estuvo leyendo aproximadamente durante dos meses y se aventuró a publicar sus textos. “Y mira, aquí estamos en Costa Rica”, acotó.

Bernal es la cara del cambio generacional, tanto en forma como en fondo. Representa a una oleada de escritores nacidos en internet, muy lejos del arquetipo de autor de bigote, sentado frente a su máquina de escribir con su puro y su whiskey.

Además, es colombiana y su ficción no tiene nada que ver con el realismo mágico. Aquel maravilloso movimiento que abanderó Gabriel García Márquez, colateralmente, se convirtió en una sombra difícil de sacudirse para los autores cafeteros.

“A mí me dicen: ‘¿Tú te criaste en otra ciudad? Porque como escribes esos libros no creo que te hayas criado en Valledupar. A nivel nacional no siento esa presión de escribir como esos grandes autores que hacían clásicos; pero sí lo siento en mi ciudad”, comentó la escritora.

“Por cierto, voy a hacer esta queja en Costa Rica. La feria del libro en mi ciudad nunca me invita, me exigen que escriba vallenato, pero nunca me invitan”, añadió.

Hoy, Karine Bernal vive el sueño de muchas de sus pares que escriben sus obras en Wattpad. Con El perfume del rey, su primera publicación impresa, ha vendido más de 20 mil ejemplares en América Latina. Su éxito en ventas la ha llevado a realizar eventos en Ecuador, Perú, El Salvador y República Dominicana.

'El perfume del rey' y 'Las cadenas del rey' son los dos primeros libros de la saga de Karine Bernal, iniciada originalmente como tres obras en Wattpad. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Llena de agradecimiento, recuerda cómo cuestionaban que su literatura fuera sobre monarquías e invita a otras personas a dejar los miedos, ignorar las críticas y simplemente escribir.

“A veces no me creo que los libros estén en físico, la gente los compre y hayan firmas de autógrafos. Estoy muy feliz y agradecida, y por eso les digo a los que están escribiendo que no les importe que les digan que no van a tener lectores. No te dé pena lo que vas a escribir, no le temas a mostrarte”, expresó.

—¿Cómo afrontó la transición de escribir en Wattpad a estar firmada por una editorial?

— Es muy raro, porque lo hacía de hobby y pensaba que me iba a dedicar a la psicología. Ahora hay un contrato, es profesional, tienes que cumplir con tiempos. Son cosas a las que no estaba acostumbrada y me toman por sorpresa como que lleguen y me digan: ‘Bueno, mañana tienes una entrevista a las 8 de la mañana’ y yo que me despierto a las 11 (risas). Pero sí es muy diferente estar en una editorial, porque ya no es solo levantarse y pensar qué me invento para escribir en Wattpad.

—¿Cómo es el proceso creativo de escribir una saga? ¿Ya tenía planificado que serían varias entregas o fueron surgiendo?

— Ya yo tenía planificado que serían 3 libros. Cuando ya me senté con mi editora a ver el primero me dijo: ‘Esa enciclopedia no puede salir, es muy grande, hay que dividirlo en dos partes’. Yo sabía que eso era un error porque era el menos favorito de la gente (en Wattpad), entonces hicimos 3 en lugar de 4. Si no, teníamos que dividir los 3 y al final iban a ser 6, y yo no soy fan de tantos libros. Lo máximo que compro de una misma historia son 4 y quería hacer lo mismo

—¿Por qué escribir sobre monarquías en Latinoamérica y en pleno siglo XXI?

—No quiero decir que quería dejar un mensaje utilizando a la monarquía, pero se fue dando. Yo al principio quería hacer un libro de romance que pasa en un palacio y ya. Luego se fueron metiendo tantas cuestiones, por ejemplo, recuerdo ver un programa de televisión en el que mostraban cómo grupos de haitianos entraban al país para llegar a Panamá y dije: ‘Tengo que escribir algo así’. En el libro hay un bosque en donde la gente pasa ilegal a otro reino buscando una nueva oportunidad.

“Cuando se fue dando tomar la monarquía con más seriedad y no ser solo una trama bonita, todo se fue transformando. También yo iba creciendo y tenía más madurez para abordar ciertos temas”.

350 personas, en su mayoría adolescentes, asistieron a un conversatorio y firma de libros con Karine Bernal. El evento se realizó el pasado 10 de agosto en Multiplaza Escazú. Foto: Garrett Britton por cortesía de la Librería Internacional

—‘El perfume del rey’ habla sobre la relación entre el amor y el poder y muestra dinámicas en las que las mujeres son vistas como algo que se puede ofrecer.¿Qué nos dice sobre la actualidad esta obra que presenta un mundo que parece de otra época?

—Lamentablemente es algo que todavía pasa. Y claro, soy mujer, quería alzar la voz y ponerlo en papel. Incluso hay una situación desafortunada que le ocurre a la protagonista y que es algo que pasa en la actualidad. Quise dejarle como unas herramientas a los lectores para que puedan defenderse y pelear contra el resto de la sociedad en estos casos. Lo que no quería hacer era tocar el tema solo por trama y creo que me ayudó mucho haber estudiado psicología para abordar esto que le pasa a miles de mujeres.

—También están presente las guerras ¿Lo vio como una manera de tratar desde la ficción temas cercanos a la realidad?

—Ese tema nunca lo toqué por la actualidad. Luego pasaron estas guerras en el mundo y pensé: ‘Dios mío, será que lo abordé bien’, porque lo escribí en 2019 y los estallidos fueron después. En Ecuador, por ejemplo, me preguntaron: ‘¿No crees que lo romantizas un poquito y no lo haces tan crudo como lo que pasa en Israel?’ Y es que, bueno, cuando lo escribí no había trascendido tanto y no sabía del tema.

—Hay mucho estigma sobre los jóvenes y su relación con la lectura. Desde su experiencia como apasionada por la literatura , ¿qué concepto tiene de esto? ¿qué cambios deberían implementarse en el sistema educativo?

Quieren que los jóvenes lean, pero lo que leen lo critican. Entonces es mejor seguir y no prestarle atención a lo que se dice. La gente debería leer lo que quiere, porque no hay una verdad absoluta y nunca un libro va a ser perfecto para todo el mundo. Siempre habrá un libro para cada quien, aunque sea difícil encontrarlo.

“No hay una educación de lectura previa y los jóvenes llegan a los cursos de bachillerato y les ponen un clásico. Obviamente no están acostumbrados y si es lo primero que leen puede que no les guste. Creo que debería empezarse desde niños con cuentos y desde ahí ir subiendo”.

