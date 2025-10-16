Jim Carrey regresaría del retiro para protagonizar versión live-action de icónica serie animada de los años 60

El reconocido actor Jim Carrey podría dejar nuevamente el retiro para encabezar la adaptación en live-action de Los Supersónicos, emblemático programa animado de Hanna-Barbera estrenado en los años 60.

El artista, de 63 años, mantiene negociaciones para interpretar al protagonista de la cinta, según reveló la revista Variety. El proyecto estaría bajo la dirección de Colin Trevorrow, cineasta a cargo de las entregas Jurassic World - El mundo de los dinosaurios (2015) y Jurassic World: Dominio (2022). También participaría en el guion, junto con el escritor Joe Pestein.

La Warner Bros. sería el estudio responsable, aunque hasta ahora no ha emitido comentarios públicos sobre la producción. Los representantes de Carrey tampoco han confirmado la posible participación del actor.

El regreso a la actuación no sería el primero desde su retiro anunciado en abril de 2022, cuando concluyó su participación en Sonic 2. En ese momento, Carrey indicó que solo regresaría si recibía un guion especial que considerara “muy importante para las personas”.

Pese a ese anuncio, retornó al cine con Sonic 3 (2024). En declaraciones brindadas durante la promoción de la tercera entrega, explicó que aceptó el papel por motivos económicos. Dijo que necesitaba dinero porque había adquirido muchas propiedades. Además, aseguró que el personaje tenía “corazón”, lo que también influyó en su decisión.

Jim Carrey es recordado por títulos como El Grinch (2000), El show de Truman (1998), Mentiroso, mentiroso (1997), Ace Ventura (1994) y La máscara (1994), producciones que lo consolidaron como uno de los actores más icónicos del cine de comedia.

Los Supersónicos se emitió originalmente entre 1962 y 1963, con una primera temporada de 24 episodios. La serie regresó en 1985 con 41 capítulos nuevos y concluyó en 1987 con una tercera temporada de 10 episodios.

