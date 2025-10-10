El regreso de un clásico: la comedia de Jim Carrey que arrasa en Netflix

“La máscara” regresa a Netflix con todo su humor, acción y nostalgia, reafirmando su lugar entre las comedias más queridas del cine.

Netflix reavivó la nostalgia de los años 90 con la incorporación de La máscara, la comedia que lanzó al estrellato a Jim Carrey y que se convirtió en un fenómeno mundial. La plataforma añadió este icónico filme de 1994 a su catálogo, lo que generó entusiasmo entre quienes la disfrutaron en su estreno y curiosidad en nuevas audiencias que ahora podrán descubrirla.

La cinta, dirigida por Chuck Russell, narra la historia de Stanley Ipkiss, un empleado bancario tímido y rutinario que encuentra una máscara con poderes sobrenaturales. Al usarla, libera un lado completamente opuesto de su personalidad: audaz, exagerado y caótico. Desde ese momento, su vida se transforma en una sucesión de persecuciones, enredos y situaciones desbordantes de humor.

La máscara destacó por sus efectos especiales revolucionarios, su estética colorida y su ritmo vertiginoso, elementos que marcaron un punto de inflexión en la comedia de los años 90. La química entre Jim Carrey y Cameron Díaz, quien debutó en el cine con este papel, contribuyó a que la película se consolidara como un éxito mundial.

Más de tres décadas después de su estreno, esta producción sigue siendo una de las comedias más queridas del género. Su equilibrio entre humor, romance y fantasía mantiene vigente su atractivo, y su regreso a Netflix representa una oportunidad para revivirla o disfrutarla por primera vez desde la comodidad del hogar.

El filme también consolidó la identidad artística de Jim Carrey, caracterizada por gestos exagerados, transformaciones visuales y una energía desbordante inspirada en los clásicos dibujos animados. Este estilo marcó el inicio de una de las carreras más exitosas del cine de comedia.

Una trama que mezcla humor, acción y fantasía

La historia combina momentos de acción, números musicales y una lucha entre el bien y el mal. Mientras Stanley intenta conquistar a Tina Carlyle, debe enfrentarse al criminal Dorian Tyrell, quien descubre el poder de la máscara y busca aprovecharlo para sus propios fines.

El resultado es una mezcla explosiva de humor visual, romance y aventura que mantiene su frescura con el paso del tiempo.

Con su regreso a la plataforma, Netflix apuesta por rescatar grandes clásicos del cine para nuevas generaciones, y “La máscara” se posiciona nuevamente como una de las películas más recordadas de los 90. Su carisma, ritmo y colorido la convierten en una elección ideal para quienes buscan reír sin pausa.

“La máscara” regresa a Netflix con todo su humor, acción y nostalgia, reafirmando su lugar entre las comedias más queridas del cine. (LUCY NICHOLSON/AFP)

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.