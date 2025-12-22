Viva

Jim Carrey cobró un salario récord para interpretar al Grinch, el papel más duro de su carrera

El actor recibió un salario histórico por ‘El Grinch’, pero estuvo a punto de abandonar el filme por un rodaje extremo. Conozca los detalles detrás del papel más duro de su carrera

Por O Globo / Brasil / GDA
Imágenes de Jim Carrey interpretando a 'El Grinch' en la película que se estrenó en el 2000.
A 25 años del estreno de 'El Grinch', Jim Carrey explicó por qué este papel, pese a su alto salario, resultó el más difícil de su carrera. (Archivo/Archivo)







