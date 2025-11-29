‘El Grinch’: Lo que no sabía del clásico navideño de Jim Carrey

Jim Carrey en la película "El Grinch", dirigida por Ron Howard. Este filme, basado en el libro de Dr. Seuss, es un clásico navideño que destaca por su crítica al materialismo y su mensaje de bondad.

El personaje de El Grinch, creado por el escritor estadounidense Dr. Seuss, es uno de los íconos más populares de la Navidad. Esta figura verde que odia las festividades surgió como una crítica al materialismo asociado con esta época, pero con el tiempo se transformó en un símbolo lleno de lecciones sobre bondad y amor.

La película El Grinch, protagonizada por Jim Carrey en el 2000, consolidó a este personaje como un clásico navideño, alcanzando un éxito rotundo en taquilla y ganándose un lugar entre las películas de culto navideñas.

Orígenes del Grinch

Este personaje apareció por primera vez en 1957, cuando Dr. Seuss publicó el libro infantil ¡Cómo el Grinch robó la Navidad!

Inspirado en las críticas al comercialismo navideño, el Grinch nació como un personaje gruñón que despreciaba la alegría, los adornos y los regalos de la época. Sin embargo, tras años de ser visto en blanco y negro como una caricatura, cobró vida en una película animada de 1966 dirigida por Chuck Jones, donde Boris Karloff le prestó su voz.

La versión de El Grinch que cambió todo

En el año 2000, Universal Pictures lanzó How the Grinch Stole Christmas, más conocida en Latinoamérica como El Grinch, bajo la dirección de Ron Howard y con Jim Carrey en el papel principal.

Este filme no solo ofreció un relato más profundo sobre el origen del personaje verde, sino que también incluyó una amplia exploración de los habitantes de Villaquién y sus tradiciones.

La película recaudó más de $345 millones, convirtiéndose en la segunda cinta navideña más taquillera de la historia, solo detrás de Mi pobre angelito.

A pesar del éxito financiero, la producción enfrentó varios retos significativos, especialmente relacionados con Jim Carrey y la complicada interpretación del personaje verde. A continuación, detallamos algunas de las curiosidades del popular filme.

Datos curiosos sobre el filme sobre El Grinch

Interpretar al Grinch en la película de 2000 fue un desafío significativo para Jim Carrey, principalmente debido al complejo y prolongado proceso de maquillaje. En una entrevista en The Graham Norton Show, Carrey describió la experiencia como “una tortura psicológica”, comparándola con sentirse “enterrado vivo” cada día.

El primer día de rodaje, la aplicación del maquillaje tomó alrededor de ocho horas y media. Esta situación llevó a Carrey a considerar abandonar el proyecto. Para ayudarlo a sobrellevar el proceso, el productor Brian Grazer contrató a un especialista que entrenaba a agentes de la CIA en técnicas para resistir la tortura. Este experto le enseñó métodos para manejar el estrés y la incomodidad durante las largas sesiones de maquillaje.

Varios Max en escena

En la película, el entrañable perro Max fue interpretado por seis perros rescatados de refugios, todos “zaguates”. Los principales fueron Kelly y Chip, siendo Kelly quien realizó la mayoría de las acrobacias. Los otros perros que dieron vida a Max fueron Topsy, Stella, Zelda y Bo. Tras finalizar la filmación, cada uno de estos perros fue adoptado.

Max, el fiel compañero del Grinch, interpretado por seis perros diferentes durante el rodaje de "El Grinch". Kelley, una perra, fue la estrella principal, pero otros cinco canes participaron para lograr esta inolvidable actuación.

Un error de continuidad con los ojos

Un detalle curioso que los fans detectaron años después fue la inconsistencia en el color de los ojos de El Grinch.

En una escena, se observan los ojos marrones de Carrey, pero luego aparecen amarillos, tal como exige el personaje. Esto sucedió porque Jim Carrey enfrentó desafíos significativos con los lentes de contacto amarillos que debía usar para el personaje.

Estas lentes le causaban irritación y molestias constantes, al punto que, en algunas escenas, optó por no usarlas.

En ciertas escenas, el color de los ojos del personaje cambia de amarillo a marrón, dejando ver los ojos naturales de Jim Carrey. Este error se volvió viral entre los fans.

Improvisaciones icónicas de Jim Carrey

Jim Carrey es conocido por su habilidad para improvisar y en esta película no fue la excepción. Frases como “6:30 p. m. cena conmigo, esa no la cancelaré” y una escena donde el Grinch tira un mantel, se convirtieron en momentos memorables creados espontáneamente por el actor.

Una historia que sigue vigente

La relevancia de El Grinch no se detuvo en el año 2000. En el 2018, Illumination Entertainment lanzó una nueva versión animada que exploró la infancia del personaje, con la voz de Benedict Cumberbatch en su versión en inglés.