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Jill Paer estacionó su carro en San José y al volver se llevó una dura sorpresa: así estalló con gran molestia

La presentadora contó la experiencia a través de sus redes sociales

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Por Juan Pablo Sanabria
11/04/2024 Pavas. Entrevista con el doctor William Paer y su hija Jill Paer. Foto: Rafael Pacheco Granados
Jill Paer dejó la sonrisa que la caracteriza para expresar su enojo. (Rafael Pacheco)







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Jill Paer¡Qué rico!
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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