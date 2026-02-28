Jill Paer cumplió 65 años y revelará el drástico cambio que transformó su salud

A lo largo de su vida en Costa Rica, la chef y personalidad de la televisión Jill Paer, se ha ganado el cariño del público tico.

La chef y figura de la televisión Jill Paer hace poco celebró sus 65 años y, para conmemorarlo, mostró una fotografía suya luciendo sana y rebosante, algo que, según contó, se lo debe a una buena alimentación.

Paer, quien se ha ganado el cariño de los costarricenses a lo largo de los años, relató que en un momento de su vida llegó a pesar más de 72 kilogramos, que se enfermaba con frecuencia y que hasta sufrió de asma. Sin embargo, la educación alimentaria que le brindó su padre, el doctor William Paer, la ayudó a tener un cambio radical en su vida y ahora desea compartir sus secretos con el público.

“Al pasar los años, todos en la familia comíamos cada vez mejor y mejor. Los resultados comenzaron a verse. Casi no nos enfermábamos. A mí se me quitó el asma y comencé a bajar de peso”, escribió Jill en su cuenta de Facebook, donde publicó una fotografía suya en vestido de baño.

La experta en cocina ofrecerá este domingo 1.° de marzo un curso con “preceptos básicos” para comer de manera sana y natural. En su perfil de Facebook, los interesados pueden obtener la información necesaria para participar.