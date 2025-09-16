Jill Paer asegura que Costa Rica la enamoró para siempre y explicó por qué no volvería a Estados Unidos

Jill Paer llegó a Costa Rica con su familia hace 50 años, cuando tenía 14 años.

La chef y presentadora Jill Paer compartió un emotivo mensaje con motivo de los 204 años de Independencia de Costa Rica. En sus palabras recordó la llegada de su familia al país hace cinco décadas y expresó el profundo vínculo que formó con la cultura costarricense.

Paer relató que arribó al país junto a sus padres y su hermano cuando tenía 14 años. En aquel momento, ninguno dominaba el español, salvo su padre, quien contaba con un conocimiento básico. Sin embargo, la calidez de la sociedad costarricense los hizo sentir acogidos desde el inicio.

“Encontramos un cariño y una solidaridad que nunca habíamos experimentado. Era un ambiente que nos decía: usted está bien aquí, lo queremos, lo amamos”, señaló Paer.

El recibimiento dejó una huella permanente en su vida. Recordó que, años después, cuando intentó regresar a Estados Unidos, se sintió enferma y con un fuerte “mal de patria” por Costa Rica. Esa experiencia la reafirmó en su decisión de permanecer en el país.

Jill Paer, quien ha participado en diversos formatos de la televisión costarricense, comparó la realidad nacional con la situación que vive actualmente su país natal, Estados Unidos.

“A como está mi expaís, da miedo, representa violencia, conducta inexplicable y grotesca”. Aseguró que, a pesar de las críticas internas, Costa Rica conserva una esencia única que invita a la vida y transmite paz.

“Existen problemas, claro que sí. Pero aquí hay un sabor especial que no se encuentra en ninguna otra parte del mundo, un efecto sanador y amoroso que invita a la vida. Amo a Costa Rica porque Costa Rica me ama a mí”, expresó.

Paer concluyó su mensaje con un saludo por la independencia: “Que pasen un 15 de setiembre lleno de gozo, aprecio y amor”.