Jill Paer asegura que Costa Rica la enamoró para siempre y explicó por qué no volvería a Estados Unidos

La presentadora recordó la llegada de su familia al país hace 50 años y compartió un emotivo mensaje de agradecimiento por la Independencia

Por Fiorella Montoya
11/04/2024 Pavas. Entrevista con el doctor William Paer y su hija Jill Paer. Foto: Rafael Pacheco Granados
Jill Paer llegó a Costa Rica con su familia hace 50 años, cuando tenía 14 años. (Rafael Pacheco Granados)







