Jill Paer promociona curso de cocina con sorprendente imagen: ‘Soy lo que como’

En esta Navidad Jill Paer, la conocida chef y presentadora del programa de cocina natural Qué rico, quiere compartir con las personas esas recetas que le permiten vivir con salud. “Soy lo que como”, escribió en un posteo en el que promociona su curso de recetas para esta época. Lo que más sorprendió a las personas, fue la imagen con la que la mujer, de 62 años, acompañó su publicidad.

Paer, quien asegura predicar con el ejemplo, aparece en su cocina decorada de Navidad, vistiendo sombrero de chef, un body blanco (que por su hechura podría ser un traje de baño de una pieza), faja y zapatos rojos. Con la foto, Jill muestra cómo su estilo de vida le permite mantener una figura que ha sido halagada por decenas de sus seguidores en Facebook.

“Sin duda alguna es una mujer muy bella y se nota que su alimentación es demasiado saludable. Felicitaciones por su gran ejemplo. Bendiciones”, escribió la usuaria Sonia Ulloa.

Jill Paer promocionó su curso de cocina saludable con esta imagen. Foto: Facebook

“La dieta natural da salud y le permite vivir sin enfermedad. Vengan a mi próximo curso de cocina para ser como el vino... ¡con más años mejor! Aún hay campo y espacios en parqueo interno”, escribió para invitar a las personas a su Curso Navideño Natural y Gluten Free.

Paer adelantó que en el curso enseñará a hacer arrollado navideño de ayote sazón relleno de queso y yogurt libre de glutén, galletas navideñas de dos tonos, ensalada de hongos asados y tamales vegetarianos y de pollo libres de manteca.

La actividad se realizará el domingo 10 de diciembre y el costo del curso es de ¢32.000. Todos los detalles están disponibles en la página de Facebook de Qué rico.

Feliz con lo que ve

En una entrevista anterior, Jill Paer contó a La Nación, que luego de haber sentido vergüenza de sí misma, hoy siente amor propio y le agrada lo que ve en el espejo.

Aparecer así, usando prendas cortas y ajustadas es algo que hace 40 años Jill Paer jamás hubiera hecho. En su juventud ella se sentía más insegura que nunca. Dice que tuvo sobrepeso y para ella era difícil llegar hasta “la talla con la que se sentía bien”.

Ella aclara que la diversidad corporal no debería de definir el amor propio; sin embargo, en su caso no estaba cómoda, e incluso una mujer que trabajaba en su casa le decía que estaba “demasiado gorda”. Era doloroso, pero su padre y amigo incansable, don William, siempre la motivaba para que se acercara a sus temores e inseguridades en lugar de huirles.

“Hoy, ya con los años, siento que entre más me acerco a mis debilidades, mis defectos, inseguridades y temores, más fuerte soy y más me quiero. Con el pasar del tiempo me di cuenta de que mi papá tiene razón”, comentó en febrero del 2022.